Mitte Juli vor einem Jahr verursachte das hartnäckig festsitzende Tief Bernd vor allem in Rheinland-Pfalz und mehreren Regionen Nordrhein-Westfalens schwere Niederschläge. Durch den tagelangen Dauerregen konnten die gänzlich vollgesogenen Böden kein Wasser mehr aufnehmen, es kam zum enorm raschen, großräumigen Anschwellen vieler Flüsse und Bäche. Besonders betroffen war das Ahrtal in Rheinland-Pfalz, wo die Sturzflut 134 Todesopfer forderte. In Nordrhein-Westfalen kam es nicht nur in der Eifel und Voreifel – wie in Stolberg bei Aachen – zu heftigen Überflutungen, sondern etwa auch in Teilen des Sauerlands. 49 Menschen verloren ihr Leben. An Straßen, Bahntrassen, Häusern, Fabriken entstanden Schäden in Milliardenhöhe.