Ein Jahr Ampelregierung : Beruhigung auf Pump

Als das Bündnis aus SPD, Grüne und FDP vor einem Jahr Olaf Scholz zum Kanzler wählte, wähnten die drei Parteien sich im siebten Himmel der Politik: endlich regieren, endlich Deutschland – und die Welt – nach ihren Vorstellungen ge­stalten. Nur wenige Monate später wachten sie in der Vorhölle eines Krieges auf, den auch sie für undenkbar gehalten hatten. Seither arbeitet die „Ampel“ im Ausnahmezustand.

Einer der wenigen, dem man kaum anmerkt, dass die Regierung im „roten Bereich“ (Habeck) dreht, ist Scholz. Er folgt der Devise: Ruhe und Beruhigung sind die ersten Kanzlerpflichten. Sein Naturell macht es ihm leicht, sie zu erfüllen. Es gilt schon als berichtenswert, wenn der Kanzler seine Regierungserklärung nicht ganz so monoton verliest wie ein Notar ein Testament, sondern dem Oppositionsführer Widerworte gibt, die als Hinweis auf innere Regungen gedeutet werden können.

Die offenbart Scholz auch, wenn er meint, seine Leistungen und die seiner Regierung würden nicht so gewürdigt werden, wie er es für angemessen hält. Dann lobt er sie selbst. Ihn als Selbstdarsteller zu bezeichnen wäre jedoch eine Übertreibung. Medienwirksame In­szenierungen gehören zu den Leidenschaften, die er nicht hat.

Deutschland bekam den Kanzler, den es bestellte

Nach einem Jahr kann man sagen: Die Deutschen bekamen den Kanzler und die Führung, die sie bestellt hatten. Der Neue sollte nicht gänzlich anders sein als die Kanzlerin, die 16 Jahre lang den Eindruck vermittelt hatte, sie stehe über den Dingen, und es gebe keine Krise, die sie wirklich erschüttern könnte. Gewünscht war, dass nach ihrem Abgang nicht ein Hektiker, sondern ein Stoiker der Macht im Kanzleramt einzieht. Scholz brauchte daher im Wahlkampf nur er selbst zu sein, um der SPD die Nasenlänge Vorsprung zu verschaffen, die ihn zum Kanzler machte.

Der muss Deutschland durch die schlimmste und gefährlichste Krise seit dem ersten Kalten Krieg führen. Seine Zeitenwende-Rede bewies, dass er über das Urteilsver­mögen und die Entschlossenheit verfügt, die ein Regierungschef braucht, erst recht, wenn seine Partei die SPD ist. Die schleppende Ausführung der Ankündigungen weckt jedoch nicht nur Zweifel an den Fähigkeiten der Verteidigungsministerin, sondern auch an der Durchsetzungsfähigkeit eines Kanzlers, der schon auf seine Richtlinienkompetenz verweisen musste, nur um das Atom-Gezänk von FDP und Grünen zu beenden.

Die Kritik an den Fehlern, die der Koalition beim „Wummsen“ unterliefen, scheinen den Kanzler freilich so wenig zu be­kümmern wie seine schlechten persönlichen Werte in den Umfragen. Eine Regierung müsste allerdings wohl Manna vom Himmel fallen lassen können, um in Zeiten wie diesen vom Volk gepriesen zu werden. Dafür reichen offensichtlich nicht einmal die Hunderte von Milliarden, die von der Ampel über dem Land ausgeschüttet werden, als brauchte sie niemand zu­rückzuzahlen.

Noch schlechter um das Ansehen der Regierung Scholz im In- und Ausland wäre es bestellt, wenn es in den vergangenen zwölf Monaten nicht noch einen Absturz gegeben hätte: den Angela Merkels. Die von vielen erwartete Mutti-Nostalgie kam nicht auf, weil Putin mit seinem An­griff auf die Ukraine auch Merkels Nimbus als die alles vom Ende her denkende Staatsfrau zerstörte.

Geld für die Verteidigung ausgeben wollte keiner

Es ist Unsinn, ihr die Alleinschuld daran zu geben, dass Deutschland sich so tief in die Abhängigkeit von einem Despoten begab und gleichzeitig die Bundeswehr auf den Hund kommen ließ. Die deutsche Wirtschaft saugte an den Öl- und Gaspipelines im Osten wie ein Süchtiger an einer Opiumpfeife. Doch Geld für die Verteidigung ausgeben wollte keiner. Zwei der drei Finanzminister Merkels gehörten der SPD an, da­runter der Vizekanzler Scholz. In den Archiven finden sich zahllose Äußerungen aus den Reihen der SPD zur Verteidigungspolitik, die den Genossen wenigstens heute die Schamesröte ins Gesicht treiben müssten. Aber all das geschah unter der Ägide der Kanzlerin Merkel, deren Bilanz sich in dem Maße verdüstert, in dem die Deutschen jetzt Opfer für die Fehleinschätzungen und Illusionen der Vergangenheit bringen müssen.

Dabei gibt die Regierung Scholz sich alle Mühe, das Leiden an der Energieknappheit, der Inflation und den anderen Folgen des Krieges zu begrenzen – indem sie möglichst viel vom Wohlstandsverlust in die Zukunft verschiebt, die sie so hell gestalten wollte. Scholz beruhigt die Deutschen auf Pump.

Nicht einmal Söder behauptet das

Und sich selbst wohl damit, dass er erst in drei Jahren zur Wiederwahl antreten muss, sollte die FDP nicht vorher aus Angst vor dem schleichenden Tod in der Regierung Selbstmord durch Austritt aus derselben begehen. Scholz will als Kanzler noch bessere Zeiten erleben und gestalten als die gegenwärtige Misere, die seine Kanzlerschaft freilich auch stabilisiert. Noch hat niemand seinen Rücktritt gefordert oder auch nur behauptet, er wäre in dieser Lage der bessere Kanzler, nicht einmal Markus Söder.