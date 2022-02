Reaktionen auf die Wahl : „Ein Glücksfall für unser Land“

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu seiner Wiederwahl gratuliert. „Frank-Walter Steinmeier wirkt als starke Stimme für den demokratischen Zusammenhalt“, sagte Dreyer am Sonntag. „Unsere Gesellschaft ist nicht erst seit der Pandemie hohen Fliehkräften ausgesetzt. Da ist die besonnene und glaubwürdige Haltung Frank-Walter Steinmeiers an der Spitze des Staates ein Segen.“ Er sei ein „echter Glücksfall für unser Land“.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, gratulierte Steinmeier. Im Votum der Bundesversammlung spiegele sich nicht nur die breite Zustimmung der Delegierten, „sondern auch das große Vertrauen, das Sie bei den Bürgerinnen und Bürgern genießen“.

Auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, gratulierte Steinmeier zu seiner Wiederwahl. Steinmeier halte wie kaum ein anderer als „Anker“ die Gesellschaft zusammen, betonte der Limburger Bischof, und weiter: „Der offenkundigen Gefahr von Polarisierung, Spaltung und Misstrauen setzen Sie eindrucksvoll und authentisch Ihr persönliches Lebenszeugnis entgegen, das von Vertrauen, Miteinander und Verständnis geprägt ist.“

Bätzing dankte dem Protestanten Steinmeier für vertrauensvolle Beziehungen, die er zur katholischen Kirche auch in stürmischen Zeiten pflege. Es ist gut, dass Deutschland Sie für eine weitere Amtszeit als Bundespräsident wissen darf.“ Die Wahl sei Stärkung und Auftrag zugleich. „Es wird auch weiterhin darum gehen, soziale Kälte und tiefere Spaltungen in der Gesellschaft einzuhegen und stattdessen Hoffnung auf eine gute Zeit nach der Pandemie zu vermitteln.“

„Der richtige Mann im richtigen Amt“

Die schleswig-holsteinische SPD-Vorsitzende Serpil Midyatli beglückwünschte den Bundespräsidenten. „Mit Frank-Walter Steinmeier haben wir heute den richtigen Mann im Amt bestätigt. Seine besonnene und verbindende Art bringt ihm Respekt und Anerkennung über Parteigrenzen hinweg“, teilte Midyatli am Sonntag mit. Das belege die große Zustimmung in der Bundesversammlung. „Als moralische Instanz und Mutmacher tut er Deutschland einfach gut. Auch weltweit setzt er sich unermüdlich für Solidarität, Demokratie, Gerechtigkeit und Menschenwürde ein.“

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gratulierte Steinmeier zur Wiederwahl. „Frank-Walter Steinmeier hat das höchste Staatsamt in den vergangenen Jahren mit Umsicht, Menschlichkeit und Weitsicht ausgeführt“, sagte Wüst in einer Mitteilung vom Sonntag. Steinmeier sei eine erfahrene Persönlichkeit und genieße in Deutschland sowie international hohes Ansehen. „Gerade in gesellschaftlich herausfordernden Zeiten braucht unser Land einen Bundespräsidenten, der für das Gemeinwohl einsteht und den Gedanken von Freiheit und Demokratie lebt“, unterstrich Wüst.

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen, Thomas Kutschaty, schrieb: „Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde ein Sozialdemokrat als Bundespräsident wiedergewählt.“ „Ich bin überzeugt: Er wird seine zweite Amtsperiode genauso ausüben wie seine erste: überparteilich, aber niemals neutral, wenn es darum geht, die Demokratie zu verteidigen und zu stärken“, betonte Kutschaty, der auch SPD-Landesvorsitzender ist. In einer Zeit, in der es auf wahrhafte Demokraten wieder ankomme, sei Steinmeier mit dieser klaren Haltung wichtiger denn je und genau der Bundespräsident, „den wir brauchen“.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte: „Seine Arbeit wird geschätzt, ein Beleg dafür ist die heutige Wiederwahl und die parteiübergreifende Zustimmung für ihn.“ Steinmeier habe sich in seiner ersten Amtszeit besonders für die Demokratie und den Zusammenhalt in der Gesellschaft eingesetzt. „Das war und ist gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie ein außerordentlich wichtiger Beitrag.“ Durch seine „besonnene Art und ruhige Hand“ habe Steinmeier großen Anteil daran, „dass die Menschen in Deutschland die