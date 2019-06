Nach Kollision in der Luft : Ein „Eurofighter“-Pilot offenbar gestorben

Zwei „Eurofighter“ der Bundeswehr sind in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt. Das teilte das Innenministerium in Schwerin mit. Einer der beiden Piloten konnte lebend aus einer Baumkrone geborgen werden, der zweite scheint hingegen ums Leben gekommen zu sein.

Das Polizeipräsidium Neubrandenburg schrieb auf Twitter, dass Leichenteile in der Nähe einer Absturzstelle gefunden wurden. Ob es sich dabei um den zweiten Piloten handelt, kann demnach noch nicht bestätigt werden. Der NDR und der Nordkurier berichten dagegen, dass es sich dabei um den zweiten Piloten handelt. Beide Piloten hatten vor der Kollision den Schleudersitz betätigt.

Eines der beiden Flugzeuge stürzte nach Worten eines Ministeriumssprechers nahe der Ortschaft Jabel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in ein Waldstück. Das andere sei südlich der Ortschaft Nossentiner Hütte an einem Waldrand abgestürzt. Die beiden Orte sind rund zehn Kilometer voneinander entfernt.

Von der Leyen reist in das Unglücksgebiet

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen plant, in das Unglücksgebiet zu reisen. Die CDU-Politikerin werde dort am frühen Abend eintreffen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Von der Leyen wolle dort auch den Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, und Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) treffen.

Beide Maschinen gehörten zum Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“, das in Laage bei Rostock stationiert ist. Wie es zu der Kollision bei Waren (Müritz) kommen konnte, ist bislang unklar.

Das Polizeipräsidium Neubrandenburg warnte zudem vor gefährlichen Trümmerteilen. „Bitte nicht nähern! Bitte machen Sie den Weg für Rettungskräfte frei und umfahren Sie den Bereich“, twitterte das Präsidium. Zudem waren Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, die die Brände gelöscht haben.

Mehr zum Thema 1/

Eine Sprecherin des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte teilte mit, dass die Maschinen keine Munition geladen hätten. Die beiden kollidierten Eurofighter waren zusammen mit einem dritten Flugzeug zu einer Kampfübung in Rostock-Laage gestartet. Der dritte an der Übung beteiligte Pilot hatte das Unglück beobachtet. Dieser hatte nach der Kollision gegen 14 Uhr im Luftraum über Plau am See auch zwei Fallschirme niedergehen sehen und gemeldet.

Die Bundeswehr hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist unter der Nummer 0800 770 5577 für wichtige Fragen zu erreichen.