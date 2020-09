75 Jahre CSU : Die Volkspartei

Gäbe es jemanden, der sich das exakt so ausgedacht hat, dass die CSU nicht bloß ein Landesverband der CDU sein solle, sondern eine eigenständige Unionspartei, gegen deren Willen in der Fraktionsgemeinschaft in Berlin ebenso wenig geht wie in Bundesregierungen mit ihrer Beteiligung – die Partei müsste ihm oder ihr den Ehrenvorsitz antragen.

Aber das einzigartige Konstrukt, das der Hauptgrund für den Erfolg der Christlich-Sozialen Union ist, hat sich historisch so ergeben: Die CSU hatte sich als eigenständige Partei auf gewachsenem Territorium schlicht schneller als andere christlich-demokratische Parteien in ihren Regionen formiert.