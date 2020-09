F.A.S. exklusiv : Ein Drittel der Deutschen glaubt an geheime Mächte

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Der Glaube an Verschwörungstheorien ist nicht auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe beschränkt: „Wir finden dies in Ost und West, bei Alt und Jung, Männern und Frauen“, heißt es in der Studie. Weit verbreitet ist der Glaube an eine Weltverschwörung allerdings unter Anhängern der AfD: Unter ihnen hielt eine Mehrheit von 56 Prozent die Aussage „Es gibt geheime Mächte, die die Welt steuern“ für sicher oder wahrscheinlich richtig.

27 Prozent der AfD-Anhänger sind sich sogar sicher, dass die Welt von geheimen Mächten gesteuert wird. Verbreitet ist der Glaube an eine Weltverschwörung zudem unter Nichtwählern.

Potential ist schon lange vorhanden

Die Befragung kommt außerdem zu dem Ergebnis, dass unter den Anhängern von Verschwörungstheorien „Tageszeitungen sowie öffentlich-rechtliches Radio oder Fernsehen seltener genutzt“ werden als von anderen. Zudem gebe es einen „deutlichen Bildungseffekt“, das heißt besser gebildete glaubten im Schnitt seltener an Verschwörungstheorien. Das Fazit der Studie lautet: „Für Demonstrationen und die Unterstützung von alten oder neuen Verschwörungstheoretikern gab es schon lange ein Potential.“

Unterdessen geht aus den vorläufigen Ergebnissen einer Studie des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung hervor, dass viele Deutsche Verständnis für die Corona-Proteste aufbringen. Die Politikwissenschaftler Edgar Grande und Swen Hutter befragten dazu zwischen Juni und Juli mehr als 2000 Personen. Die Ergebnisse liegen der F.A.S. vor.

Demnach sind zehn Prozent der Befragten bereit, sich an den Protesten zu beteiligen. Zwanzig Prozent gaben an, Verständnis für die Demonstrationen aufzubringen. Grande sagte, eine „erhebliche Zahl“ von Bürgern identifiziere sich mit den Protesten.