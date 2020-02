Rentenkonzept der AfD : Meuthens herbe Niederlage

Sieben Jahre gibt es die AfD nun, sie sitzt in allen Landesparlamenten und im Bundestag. Doch ein Rentenkonzept hat die Partei bis heute nicht. Denn sie war in dieser Frage scheinbar heillos zerstritten. Ein Parteitag, der endlich ein Konzept beschließen sollte, wurde im vergangenen Jahr verschoben. Zu groß war die Angst, dass es zu chaotischen Debatten und schwer zu reparierenden Beschädigungen führender Köpfe kommen würde. Doch Ende April ist es so weit. In Offenburg will die AfD auf einem Sozialparteitag endlich Farbe bekennen.

Die Kernfrage lautet: Wie hält es die AfD mit der gesetzlichen Rentenversicherung? Feindlich gegenüber stehen sich bisher vor allem das Konzept des rechtsnationalen „Flügels“ um Björn Höcke und das Konzept des Parteivorsitzenden Jörg Meuthen. Die Sozialpolitiker des „Flügels“ sehen die AfD als Partei, die für die kleinen Leute da sein soll. Sie wollen an der gesetzlichen Rente als einzigem Modell festhalten und konnten dabei auf die Unterstützung des früheren Vorsitzenden Alexander Gauland rechnen. Die gesetzliche Rente soll aufgerüstet werden, indem Beiträge erhöht und Beamte und Selbständige einbezogen werden. Eine Besonderheit des nationalen Konzepts aus Thüringen ist der „Deutschenbonus“: Wenn die Rente nicht reicht, soll es einen kräftigen Zuschuss geben – aber nur für deutsche Staatsbürger.