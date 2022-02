Rechtsextremismus-Vorwurf : Ehemaliger Presseoffizier rehabilitiert

Der Eingang des Amtes für den Militärischen Abschirmdienst, fotografiert am 06.02.2013 in Köln. Bild: dpa

Der Wehrdisziplinaranwalt hat Vorermittlungen gegen einen früheren Presseoffizier im Verteidigungsministerium eingestellt. Das ARD-Fernsehmagazin „Panorama“ hatte dem Oberstleutnant vorgeworfen, mit zustimmenden Zeichen in den sozialen Medien seine Sympathie für rechtsextremes Gedankengut gezeigt zu haben. Marcel Bohnert, damals zuständig für Aktivitäten des Ministeriums in den sozialen Medien, hatte einen Fehler zugegeben, aber vehement bestritten, Rechtsextremen nahezustehen. Nach dem „Panaroma“-Beitrag wurde er von seinem Posten entfernt und in eine Kaserne am Berliner Stadtrand versetzt.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Der Soldat, der als Panzergrenadier im Kosovo und im afghanischen Kundus gedient hat, hatte zahlreiche Beiträge in Zeitschriften und Büchern veröffentlicht und stritt dafür, dass sich die Bundeswehr sozialen Medien öffne. In ihrem Beitrag, der bald darauf als „denunziatorisch“ kritisiert wurde, bezog sich die Panorama-Redaktion auf zwei „Likes“ bei Instagram. Sie betrafen den Account eines früheren Kameraden von Bohnert, der sich zwischenzeitlich radikalisiert hatte.

Beitrag wurde umgehend kritisiert

Bereits unmittelbar nach den ersten disziplinarischen Maßnahmen gegen den Oberstleutnant wurde der Fernsehbeitrag kritisiert, Solidaritätsadressen für Bohnert wurden formuliert. Der SPD-Verteidigungspolitiker Fritz Felgentreu bezeichnete den Beitrag als „total schwach“. Vom damaligen Linke-Chef Bernd Riexinger wurde Bohnert dagegen als Nazi-Sympathisant attackiert, ein FDP-Politiker forderte das Verteidigungsministerium auf, aktiv zu werden. Umfangreiche Ermittlungen wurden eingeleitet, sowohl vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) als auch durch den zuständigen Wehrdisziplinaranwalt. Über die rufzerstörende Wirkung dieses Vorgehens berichtete der Offizier kürzlich in einem Beitrag in der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Ein Dienstvergehen habe nicht nachgewiesen werden können, zitierte der Bundeswehrverband nun aus der kürzlich verfügten Einstellung des Verfahrens nach mehr als 17 Monaten. Bereits vor einem Jahr hatte der MAD seine Ermittlungen mit einem tadellosen Zeugnis für Bohnert beendet. Die Dauer des Verfahrens hinterlasse einen „bitteren Beigeschmack“, so ein Sprecher des Bundeswehrverbandes, der Bohnert im Dezember 2021 zum zweiten Stellvertreter des Vorsitzenden André Wüstner wählte.