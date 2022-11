Missbrauchsskandal : Ehemalige Mitarbeiterin belastet Kardinal Woelki

Aktualisiert am

Eine ehemalige Mitarbeiterin der Personalabteilung des Erzbistums Köln hat Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki schwer belastet. In einem Interview mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ widersprach sie der Darstellung Woelkis, er sei erst in der vierten Juniwoche dieses Jahres mit dem Missbrauchsfall des Geistlichen Winfried Pilz befasst worden.

Woelki hatte dies im August in einem presserechtlichen Prozess vor dem Kölner Landgericht gegen den Springer-Verlag eidesstattlich versichert. „Das ist nicht wahr“, sagte die ehemalige Assistentin des Personalchefs des Erzbistums Köln, Hildegard Dahm, in dem am Dienstagabend veröffentlichten Interview.

Sie habe Anfang 2015 für Woelki eine Liste mit Missbrauchstätern erstellt, deren Fälle zum damaligen Zeitpunkt „aktuell“ gewesen seien. Unter den insgesamt 14 Namen habe sich auch jener von Winfried Pilz befunden. Die Liste habe der damalige Personalchef Woelki während einer Sitzung übergeben.

Es könne zwar sein, „dass er sich das Blatt mit Pilz und den anderen 13 Namen nicht angeschaut hat. Aber befasst habe ich ihn damit. Ganz eindeutig“, sagte die frühere Mitarbeiterin der Personalabteilung. Als sie ihren Chef nach der Sitzung gefragt habe, was Woelki zu der Liste gesagt habe, sei die Antwort gewesen: „Das hat den Kardinal überhaupt nicht interessiert.“

Die Existenz einer solchen Liste war seit der Veröffentlichung des Kölner Missbrauchsgutachtens bekannt. Das Erzbistum Köln hatte jedoch im August dieses Jahres behauptet, Kardinal Woelki habe keine Erinnerung mehr daran, welche Namen auf der Liste standen. An dieser Darstellung gab es von Anfang an Zweifel. Denn der 2019 verstorbene Pilz war ein prominenter Geistlicher, der in kirchlichen Kreisen weit über die Bistumsgrenzen hinaus bekannt war. Von 2000 bis 2010 leitete er das katholische Hilfswerk „Die Sternsinger“.

Zudem hatte er sich als Autor des populären geistlichen Liedes „Laudato si“ einen Namen gemacht. Im Erzbistum Köln wirkte Pilz unter anderem als Rektor in der Jugendbildungsstätte Haus Altenberg und Diözesanjugendseelsorger. Weiter genährt wurden die Zweifel an Woelkis Darstellung im August. Damals wurde bekannt, dass ein Missbrauchsopfer von Pilz schon im Mai dieses Jahres zu einem Gespräch mit dem Kölner Kardinal eingeladen worden war.

Erst im Juni 2022 hatte das Erzbistum Köln die Missbrauchsvorwürfe gegen Pilz öffentlich gemacht. Woelkis Vorgänger Joachim Kardinal Meisner hatte dem Geistlichen demnach nach einem Missbrauchsvorwurf schon 2014 eine Geldstrafe auferlegt und ihm den Kontakt mit Kindern und Jugendlichen ohne Anwesenheit weiterer Erwachsener untersagt. Es stellte sich heraus, dass das Erzbistum Köln diese Information jedoch pflichtwidrig nicht an das Bistum Dresden-Meißen weitergeleitet hatte, wo Pilz seit 2010 seinen Lebensabend verbrachte.

Die ehemalige Assistentin des Kölner Personalchefs widersprach auch der Darstellung des Erzbistums Köln, Woelki habe sich nicht mehr mit dem Fall befassen müssen, weil er schon zu Beginn von Woelkis Amtszeit 2014 abgeschlossen gewesen sei. Auf der von ihr Anfang Januar 2015 erstellten Liste habe sie eigens vermerkt, dass Pilz von seiner Strafe in Höhe von 4000 Euro damals erst eine Rate an das Erzbistum gezahlt hatte.

Die Aussagen der früheren Assistentin des Personalchefs im Erzbistum Köln werfen auch Fragen an die Kölner Staatsanwaltschaft auf. Nach Woelkis eidesstattlicher Erklärung hatten drei Priester Strafanzeige erstattet. Sie werfen dem Kölner Kardinal vor, eine falsche Versicherung an Eides statt abgegeben zu haben. Die Kölner Staatsanwaltschaft hatte die Aufnahme von Vorermittlungen jedoch abgelehnt. Es gebe keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, teilte ihr Sprecher Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn damals mit.