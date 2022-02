Gerichtsentscheidung : Durchsuchung im Justizministerium war unzulässig

Aktualisiert am

Die Durchsuchung im SPD-geführten Bundesjustizministerium kurz vor der Bundestagswahl war unzulässig. Das Osnabrücker Landgericht teilte am Donnerstag mit, dass die Maßnahme unverhältnismäßig gewesen sei und der Durchsuchungsbeschluss daher nachträglich aufgehoben wurde.

Die Osnabrücker Staatsanwaltschaft hatte am 9. September neben dem Justizministerium auch das vom damaligen SPD-Spitzenkandidaten Olaf Scholz geführte Bundesfinanzministerium durchsucht. In den Ermittlungen geht es um den Vorwurf der Strafvereitelung gegen Verantwortliche der Financial Intelligence Unit (FIU) des Zolls, die Hinweise auf mögliche Geldwäsche nicht weitergegeben haben sollen. Die FIU ist seit einigen Jahren dem Bundesfinanzministerium unterstellt.

Die Durchsuchungen in den beiden Ministerien führten kurz vor der Wahl zu Auseinandersetzungen zwischen SPD und CDU. In der Debatte wurde auch über eine mögliche politische Motivation der Durchsuchungen spekuliert, weil der Leiter der Osnabrücker Staatsanwaltschaft Büroleiter des früheren niedersächsischen Justizministers Bernd Busemann (CDU) und für die Union auch kommunalpolitisch aktiv gewesen war.

Keine Anhaltspunkte für Fehlverhalten

Der damalige Staatssekretär von Scholz und heutige Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) veröffentliche damals Auszüge des Durchsuchungsbeschlusses. Deshalb wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, das später gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 5000 Euro eingestellt wurde. Anders als das Bundesjustizministerium wehrte sich das Bundesfinanzministerium nicht vor Gericht gegen die Durchsuchung.

Die Osnabrücker Richter schreiben in ihrem Beschluss, dass vor der Durchsuchung einer Behörde zunächst in aller Regel ein schriftliches Herausgabeverlangen angezeigt sei. Zudem habe es keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten im Bundesjustizministerium selbst gegeben. Mit einer Durchsuchung sei das Ministerium dem Verdacht fehlender Rechtstreue ausgesetzt worden, was dem Ansehen des Bundesrepublik schaden könne, insbesondere angesichts von der wachsenden Zahl von Reichsbürgern und Querdenkern.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) lobte ebenso wie die niedersächsische SPD den Beschluss der Strafkammer des Osnabrücker Landgerichts, an dem auch eine ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete mitgewirkt hat. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück verwahrte sich gegen den Vorwurf, mit der Durchsuchung Reichsbürgern Vorschub geleistet zu haben.