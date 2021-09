Staatsanwaltschaft Osnabrück : Alles sauber bei der Durchsuchung des Scholz-Ministeriums?

Die Durchsuchung im Bundesfinanzministerium von Olaf Scholz am Donnerstag führt zwei Wochen vor der Bundestagswahl zu Anschuldigungen zwischen den Parteien. Der SPD-Kanzlerkandidat sagte, die Durchsuchungsaktion möge „jeder für sich selbst bewerten“. Die Osnabrücker Staatsanwälte hätte ihre Fragen aus seiner Sicht auch „schriftlich stellen können“. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet warf Scholz daraufhin ein Verhalten vor, das man „sonst nur von populistischen Staaten“ kenne. „Man sollte alles vermeiden, was den Eindruck erweckt, als hätten wir keine unabhängige Justiz“, sagte Laschet.

In dem Fall geht es um die Financial Intelligence Unit (FIU), die Zentralstelle zur Geldwäschebekämpfung. Über die mangelnde Leistungsfähigkeit der FIU wird seit längerer Zeit geklagt. Die FIU war vom damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) aus dem Bundeskriminalamt zum Zoll überführt worden und untersteht seither dem Finanzministerium.

Seit Anfang 2020 ermittelt die Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen des Verdachts auf Strafvereitelung im Amt gegen Verantwortliche der FIU. Ausgangspunkt sind Verdachtsmeldungen an die FIU. Es geht um Überweisungen nach Afrika in Millionenhöhe, bei denen Banker sowohl Waffen- und Drogenhandel als auch Terrorismusfinanzierung vermuteten. Eine Bank erkundigte sich später bei den Osnabrücker Ermittlern, was aus ihrem Hinweis geworden sei. Die Staatsanwälte stellten fest, dass die Information von der FIU nie an sie weitergeleitet worden waren.

Durchsuchungen gab es auch schon vorher

Die Osnabrücker Staatsanwaltschaft begann darauf mit ihren Ermittlungen und führte in deren Verlauf bereits zweimal Durchsuchungen bei der FIU durch, im Juli 2020 und im Mai 2021. Ermittlungen wegen Strafvereitelung im Amt gelten als anspruchsvoll, da es häufig schwierig ist, einen Verantwortlichen juristisch dingfest zu machen. Im vorliegenden Fall galt es zudem als naheliegend, dass sich die FIU-Verantwortlichen mit ihren Vorgesetzten im Bundesfinanzministerium austauschten, wie man der Flut an Verdachtsmeldungen und der eigenen Überforderung Herr werden könne.

Diese Annahme bestätigte sich, denn die Osnabrücker Ermittler stießen bei der Auswertung des beschlagnahmten Materials nach F.A.Z.-Informationen im Juli dieses Jahres auf eine umfangreiche Kommunikation zwischen der FIU und dem Bundesfinanzministerium, das sich seinerseits wiederum mit dem Bundesjustizministerium beriet. Die Kommunikation zwischen der FIU und der Staatsanwaltschaft wird hingegen als „sehr mäßig“ beschrieben.

Daher entschlossen sich die Staatsanwälte, in den beiden Berliner Ministerien ebenfalls Durchsuchungen durchzuführen. Das zuständige Amtsgericht erteilte am 10. August zunächst aber nur einen Beschluss für eine Durchsuchung im Finanzministerium. Die Ermittler wollten jedoch, wie es heißt, beide Häuser gleichzeitig durchzusuchen. Der fehlende Beschluss zur Durchsuchung des – ebenfalls SPD-geführten – Justizministeriums wurde am 25. August erteilt. Bis zur Durchsuchung in der vergangenen Woche vergingen jedoch noch einmal zwei Wochen. Als Grund für diese Verzögerung werden die erforderlichen Absprachen mit der Polizei angeführt, auch der Bahnstreik soll eine kleinere Rolle gespielt haben.

„Verdächtig“ langer Zeitraum?

Bei der SPD heißt es, die Durchsuchung eines Ministeriums sei in diesem Fall unverhältnismäßig. Zudem sei der Zeitraum zwischen dem Beschluss zur Durchsuchung des Bundesfinanzministeriums und deren Durchführung verdächtig lang. Der Blick geht daher nach Niedersachsen, wo das Justizministerium von der früheren Osnabrücker Richterin Barbara Havliza (CDU) geführt wird. Das Ministerium in Hannover verweist jedoch darauf, man sei erst unmittelbar vor der anstehenden Durchsuchung durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück informiert worden sei. Die Durchsuchung habe am Donnerstag um 9.15 Uhr begonnen, die Meldung ans Ministerium sei um 9 Uhr erfolgt.

Im Zusammenhang mit möglichen politischen Motiven wird aber auch der Leiter der Staatsanwaltschaft in Osnabrück genannt: Der Beamte war von 2008 bis 2010 Büroleiter des früheren niedersächsischen Justizministers Bernd Busemann (CDU) und zudem auch selbst für die Union in Cloppenburg kommunalpolitisch aktiv. Die Ermittlungen gegen die FIU-Mitarbeiter führt der Behördenleiter zwar nicht selbst, auch wenn er die Berichte an das Landesjustizministerium abzeichnet. Nach Einschätzung eines Behördenkenners hätte er als Leiter aber die Möglichkeit gehabt, den Zeitpunkt einer Durchsuchung zu beeinflussen. Der Leiter soll auch selbst an der Durchsuchung im Bundesfinanzministerium am Donnerstag teilgenommen haben.

Aus rechtlicher Sicht ist eindeutig, dass bei einer Durchsuchung politische Opportunitäten keinerlei Bedeutung haben dürfen, und zwar weder in die eine noch in die andere Richtung. Es darf weder bewusst ein Zeitpunkt kurz vor einer Wahl gewählt werden noch eine Maßnahme auf die Zeit nach der Wahl verzögert werden.

Es gehe einzig darum, dass der Ablauf juristisch schlüssig sei. Anhand der Akten sei das Vorgehen sauber, teilt das Justizministerium in Hannover auf Anfrage mit. „Es ist möglich, dass es sauber ist“, sagt auch Helge Limburg, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen im Niedersächsischen Landtag. „Um das zu prüfen, werden wir aber eine Unterrichtung im Rechtsausschuss beantragen“, fügt Limburg hinzu. „Die Frage lautet: Warum dieser martialische Auftritt zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl und nicht zunächst ein schriftliches Gesuch zur Aktenherausgabe?“