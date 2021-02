Impfaffäre : Durchsuchung bei Halles Oberbürgermeister

In der Affäre um vorzeitige Corona-Impfungen hat die Staatsanwaltschaft in Halle an der Saale die Diensträume von Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) durchsuchen lassen. Wiegand sei verdächtig, für sich und andere unter Missachtung der Impfreihenfolge Impfungen ermöglicht zu haben, teilten die Ermittler am Montag mit. Es liege womöglich der Straftatbestand der veruntreuenden Unterschlagung vor.

Wiegand hatte eingestanden, bereits eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten zu haben, obwohl er noch nicht an der Reihe war. Auch mehrere Stadträte von Halle wurden schon geimpft. Die vorzeitigen Impfungen begründete der Oberbürgermeister damit, dass übrig gebliebene Impfdosen vor der Vernichtung bewahrt werden sollten. Die Staatsanwaltschaft teilte hingegen mit, auch Impfreste dürften nur in der vorgesehenen Reihenfolge verimpft werden.

Disziplinarverfahren auch gegen Landräte

Die Durchsuchung bei Wiegand dauerte den Ermittlern zufolge am Montag an und umfasste dessen Büro, die Diensträume des städtischen Gesundheitsamts sowie des Impfzentrums. Wie die Staatsanwaltschaft erklärte, liegt ein Anfangsverdacht einer Straftat vor. Die Durchsuchung bedeute keine Vorverurteilung, es gelte die Unschuldsvermutung.

Nachdem die Vorwürfe bekannt geworden waren, hatte das Landesverwaltungsamt in Sachsen-Anhalt am Freitag Diziplinarverfahren gegen Wiegand sowie zwei Landräte des Saalekreises und des Landkreises Wittenberg eingeleitet. Der Wittenberger Landrat Jürgen Dannenberg (Linke) wurde bereits vor dem offiziellen Impfstart am zweiten Weihnachtstag geimpft. Auch er hielt Kritikern entgegen, er habe bei einem Testlauf übrig gebliebenen Impfstoff erhalten.

Den Landräten wird vorgeworfen, durch das Impfen entgegen der festgelegten Reihenfolge beamtenrechtliche Pflichten verletzt zu haben. Insgesamt soll es in mindestens 585 Fällen zu einem Verstoß gegen die Priorisierungsvorgaben gekommen sein. Zudem soll der Oberbürgermeister „mit wahrheitswidrigen Aussagen“ beamtenrechtliche Pflichten verletzt haben. Auch in anderen Bundesländern wurden Landräte, Polizisten oder Kirchenvertreter vorzeitig geimpft.