Konflikt um Grundversorgung : Wer muss verzichten, wenn das Wasser knapp wird?

Trockene ­Sommer drohen zur Normalität zu ­werden – und in ­ländlichen Regionen wie dem Vogelsberg fragt man sich, warum man so viel Wasser in die Städte liefert.

Peter Hamel möchte keine Zeit verlieren. Er steht mit einem Zettel in der Hand vor der Auffahrt zu seinem Bauernhof. Auf dem Papier sind die monatlichen Niederschläge in seinem Dorf verzeichnet. Der Landwirt fährt mit seinem Finger über die Tabelle. In der letzten Spalte ist die Differenz zum Vorjahr vermerkt. Hamel trägt vor: „Im Mai minus 27 Liter pro Quadratmeter, im Juni minus 52 Liter.“

Was diese Trockenheit in der Praxis bedeutet, wird bei einem Blick auf den Hang hinter Hamels Hof klar. Die gesamte Weide ist vertrocknet, die verdorrten Halme dunkelgelb. Auch die neu gepflanzten Bäume, die den Tieren eigentlich Schatten spenden sollen, sind abgestorben. Die 57 Milchkühe stehen im Stall und fressen Heu. Auf der Weide gibt es für sie nicht mehr viel zu holen.

Hamel erzählt, in diesem Jahr müsse er wahrscheinlich schon im Hochsommer auf die Winterfütterung umstellen. Er nimmt einen Klumpen Erde vom Boden auf und zerreibt ihn zwischen den Fingern. Hamel sagt: „Es ist zu spät.“ Selbst wenn es nun plötzlich regnen würde, könne der vertrocknete Boden den Niederschlag nicht mehr aufnehmen. Das Wasser würde dann einfach den Hang herunterfließen.

„Diese Trockenheit, die haut dich um“

Hamel führt seinen Hof in Storndorf im Vogelsbergkreis in der achten Generation. Auf das Stalldach werden gerade neue Photovoltaikanlagen montiert, es gibt ein Zisternensystem und einen Kompostierungsstall. Auch im Kampf gegen die Trockenheit hat Hamel versucht, sich anzupassen. Er pflanzt jetzt Gräser mit tieferen Wurzeln und neue Getreidearten. Hamel deutet hinter sich auf das Feld und sagt: „Wir haben hier wirklich alles versucht – aber dagegen kommst du nicht an. Diese Trockenheit, die haut dich um.“

Durch den Klimawandel drohen trockene Sommer wie dieser in Deutschland die neue Normalität zu werden. Bereits seit Mai ist in einigen Kommunen die Wasserentnahme aus Gewässern verboten. Viele deutsche Städte bekommen einen großen Teil ihres Trinkwassers aus weit entfernten Ressourcen. Wer hat Vorrang, wenn das Wasser knapp wird?

Auch vielen anderen im Vogelsbergkreis macht die Dürre zu schaffen. In den vergangenen Wochen hat es kaum geregnet, deshalb führen die Bäche zu wenig Wasser, die Natur leidet. Bereits Mitte Juni hat die Kreisverwaltung die Wasserentnahme aus Bächen, Flüssen und Seen verboten. Auch in den Jahren 2018, 2019 und 2020 reagierte die Politik so auf die fehlenden Niederschläge im Sommer.

Eigentlich gilt der Vogelsberg mit seinem vulkanischen Gestein als wasserreiche Region. Die vom Atlantik kommende Seeluft regnet hier als Steigungsregen ab. Zahlreiche Bäche und Flüsse führen in alle Himmelsrichtungen ins Tal. Auf den Wasserreichtum ist jedoch auch früh die Stadt Frankfurt aufmerksam geworden. Bereits in den 1870er Jahren wurden die ersten Leitungen verlegt, um Wasser aus dem feuchten Vogelsberg nach Frankfurt zu pumpen. Bis heute fließen jährlich etwa 40 Millionen Kubikmeter Wasser durch kilometerlange unterirdische Rohre.

In der Vergangenheit führte die Erhöhung der Fördermengen zu Konflikten. In den Siebzigerjahren wurde so viel Wasser abgepumpt, dass der Grundwasserspiegel im Ort Nidda um acht Meter sank. Die Fundamente vieler Häuser gaben nach, in den Wänden entstanden Setzungsrisse. Außerdem wurden Moore und Biotope trockengelegt. In den Neunzigerjahren wurden die Fördermengen nach Protesten schließlich drastisch reduziert, seitdem setzt man auf eine umweltschonende Grundwassergewinnung. Ein Drittel des Frankfurter Trinkwassers stammt aber noch immer aus dem Vogelsberg.