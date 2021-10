Parteien und ihre Stiftungen : Was darf Politik kosten?

Die Richter des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts am 12. Oktober 2021 in der Karlsruher Messehalle Bild: dpa

Vor dem Bundesverfassungsgericht hat sich jüngst ein seltenes Bündnis formiert. Grüne, FDP und Linke klagen dort gegen die Reform der Parteienfinanzierung aus dem Jahr 2018. Damals erhöhte die große Koalition die Obergrenze der staatlichen Beiträge auf 190 Millionen Euro im Jahr; das entsprach einer Steigerung um 15 Prozent. Zum ersten Mal ging die Anhebung über die Anpassung an die allgemeine Preisentwicklung hinaus. Die Begründung leuchtete den drei Oppositionsfraktionen nicht ein, weshalb sie sich zusammentaten. Nicht nur ihre Allianz ist bemerkenswert, sondern auch ihr Anliegen.

Das wurde noch einmal deutlich, als sich der Verfassungsrichter Peter Müller am zweiten Verhandlungstag an die Prozessbevollmächtigte wandte. „Irgendwie“ sei das Verfahren ja „ein Akt der Selbstbestrafung“, sagte Müller. Dann fragte er: „Warum machen Sie das?“ Den Fraktionen bot er damit die Chance, ihr Vorhaben auf großer Bühne präsentieren zu lassen. Sie wolle eine „große Lanze“ für die Kläger brechen, antwortete die Staatsrechtlerin Sophie Schönberger. In der einen oder anderen Parteizentrale sei man über das Verfahren nicht nur glücklich. Den Klägern gehe es aber um die Verfassung und um das Vertrauen in demokratische Institutionen. Sie handelten ausdrücklich gegen ihr eigenes Interesse.

Den bösen Anschein verhindern

Wenn so viel Anstand hervorgehoben wird, möchte man stutzig werden. Aber das Anliegen, das die ungleichen Partner verbindet, ist tatsächlich ehrenwert. Daran ändert auch nicht, was der Bevollmächtigte des Bundestages in Karlsruhe hervorhob. Es entspreche den Nutzenerwägungen der Opposition, sagte Joachim Wieland, sich an einem kritischen Projekt deshalb nicht zu beteiligen, weil man damit keine Stimmen gewinne. Eine Aussage, mit der über den Inhalt einer Position keine Erkenntnis gewonnen ist. Den Wähler in den Blick zu nehmen ist für politische Parteien schließlich eine Grundbedingung.

FDP, Linke und Grüne zeigen mit dem Verfahren, dass die Parteiendemokratie funktioniert – noch dazu in einem sensiblen Bereich. Das System der Parteienfinanzierung muss einige Spannungsverhältnisse bewältigen. Als Mittler zwischen Volk und Staat sind Parteien elementarer Bestandteil der repräsentativen Demokratie. Dafür brauchen sie Geld. Um Abhängigkeiten zu vermeiden, sollen sie sich auch nicht nur auf Spenden oder Mitgliedsbeiträge verlassen müssen. Der Staat steuert deshalb etwa ein Drittel der Etats bei; gleichzeitig sollen die Parteien in der Gesellschaft verwurzelt bleiben.

Die genaue Bemessung der staatlichen Förderung ist Sache des Gesetzgebers, der hier freilich in eigener Sache tätig wird. Um den Anschein der Selbstbedienung zu verhindern, muss er sich Mühe geben. CDU/CSU und SPD ist das nicht gelungen. Gegen jede politische Gepflogenheit brachten die Regierungsfraktionen das Vorhaben im Eiltempo durch das Parlament, die Begründung formulierten sie knapp und floskelhaft. Schon der kurze Auftritt des SPD-Schatzmeisters Dietmar Nietan zeigte in Karlsruhe, dass man es leicht hätte besser machen können. Er schilderte anschaulich, wie die finanzielle Not gerade größerer Parteien in den vergangenen Jahren zugenommen hat.

Dass Karlsruhe dem Gesetzgeber bei der Parteienfinanzierung Zügel anlegt, ist wahrscheinlich, welche es sein werden, ist ungewiss. Das Gericht könnte dem Bundestag besondere Begründungspflichten auferlegen, auch die Beteiligung einer Expertenkommission zur Ermittlung der finanziellen Bedürfnisse ist denkbar.

Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens ist es verdienstvoll, dass die Kläger dem schlechten Anschein entgegengetreten sind, den Union und SPD erweckt haben. Darin kommt rechtsstaatliches Engagement zum Ausdruck, das die scheidende Koalition auch in einem anderen, durchaus verwandten Bereich längst hätte zeigen müssen: der Finanzierung parteinaher Stiftungen.

Die staatlichen Zuwendungen sind üppig

Bis heute fehlt es hier an einer gesetzlichen Grundlage, dabei sind die staatlichen Zuwendungen üppig. Im vergangenen Jahr erhielten die Stiftungen von CDU, CSU, SPD, Grünen, FDP und Linken rund 550 Millionen Euro. Für die Entscheidung über das Ob und die Höhe der sogenannten Globalzuschüsse ist seit 1967 allein der Haushaltsgesetzgeber zuständig. Einzelheiten sind in einer Erklärung festgehalten, auf die sich die Parteien verständigt haben.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Praxis 1986 zwar gebilligt, Staatsrechtler fordern aber schon lange ein Gesetz. Seit es die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung gibt, die nach den bisherigen Gepflogenheiten jährlich rund 50 Millionen Euro einstreichen könnte, werden die Rufe nach einer verbindlichen Regelung lauter. Die Grünen sind allerdings die einzige Partei der sich anbahnenden Ampelkoalition, die eine „eigenständige gesetzliche Grundlage“ im Wahlprogramm gefordert hat. Bei FDP und SPD findet sich nichts zu dem Thema. Bis das Verfassungsgericht dem Gesetzgeber wieder einmal auf die Sprünge hilft, sollte die künftige Regierung nicht warten.