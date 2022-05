„Offiziere Russlands“ : Schwesig und ein ominöser russischer Verein

Vor einem Jahr nahm Ministerpräsidentin Manuela Schwesig an einer Gedenkveranstaltung in Greifswald teil. Initiiert hatte sie ein russischer Ukraine-Hasser und Stasi-Freund, der einen dubiosen Verein vertritt.

Manuela Schwesig am 12. Mai in Schwerin Bild: dpa

Vor gut einem Jahr, am 29. April 2021, wurde in Greifswald der kampflosen Übergabe der Hansestadt am Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht. Dabei wurde eine Gedenktafel eingeweiht, die an den Kommandeur der 90. Schützendivision der Roten Armee erinnert, Generalmajor Nikolaj Ljaschtschenko. Er hatte sich damals vom Greifswalder Stadtkommandanten Rudolf Petershagen überzeugen lassen, dass sich die Stadt ohne Widerstand ergeben werde.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Initiiert hatte die Einweihung der Gedenktafel der Russe Oleg Eremenko, ein Enkel des sowjetischen Generalmajors. Auch das Anbringen einer 30 mal 40 Zentimeter großen Gedenktafel hatte Eremenko sich ausgedacht, die Stadt Greifswald ließ sie anfertigen, sie fand neben dem Büro des Oberbürgermeisters ihren Platz, „weil in diesem Raum der formelle Akt der kampflosen Übergabe vollzogen wurde“, wie die Stadt mitteilt. Eremenko verlieh auch der Stadt Greifswald eine Medaille „Für Offiziersehre“, postum an Rudolf Petershagen, wie die Stadt auf ihrer Internetseite berichtet.

Anwesend bei der Zeremonie waren der Oberbürgermeister (OB) von Greifswald, Stefan Fassbinder von den Grünen, der promovierter Historiker ist, der russische Botschafter Sergej Netschajew und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD. Ein Foto zeigt Schwesig mit dem OB, dem Botschafter und Eremenko vor dem Greifswalder Rathaus. Schwesig, die auf zahlreichen Veranstaltungen wie den Russlandtagen in Mecklenburg-Vorpommern mit dem russischen Botschafter aufgetreten ist, hielt eine kleine Rede. Sie sagte darin, das Gedenken trage dazu bei, „dass die Geschichte mit ihren vielen Facetten aufgearbeitet wird und in Erinnerung bleibt“.

Facetten hätte es auch zu entdecken gegeben, was die Person des Initiators des Gedenkens angeht. Denn Oleg Eremenko arbeitet in Berlin für einen ominösen russischen Verein, der sich „Ofizery Rossii“, zu deutsch Offiziere Russlands, nennt. Er selbst nennt sich ausweislich seiner Visitenkarte „Offizieller Vertreter der Allrussischen Organisation ‚Offiziere Russlands‘ in Deutschland“. Die „Offiziere Russlands“ teilten dann auch nach der Veranstaltung auf ihrer Internetseite mit, dass ihr Verein in Greifswald eine Gedenktafel angebracht habe, nicht etwa die Hansestadt selbst.

Unter Berufung auf diesen Verein sammelte Eremenko in den vergangenen Jahren zahlreiche Gelder in Deutschland, unter anderem für die „Verteidiger des Donbass“, also für die separatistischen „Volksrepubliken“ in Donezk und Luhansk. Um Geld für sowjetische Veteranen des Zweiten Weltkriegs zu sammeln, arbeitete er mit dem ehemaligen DDR-Topagenten Rainer Rupp zusammen, der unter dem Decknamen „Topas“ von 1977 bis 1989 für den Warschauer Pakt das NATO-Hauptquartier ausspioniert hatte. Rupp verteidigt heute als Publizist die Politik Putins und bezeichnete die Ukraine unlängst als das „faschistischste Land in Europa“.

In einem Film über Rupp auf Youtube ist zu sehen, wie er Eremenko vor einer Russlandreise vor dem Abflug aus Berlin umarmt. Dank Rupps Engagement konnte Eremenko große Summen entgegennehmen. Rupp hatte Ende 2020 über das Portal KenFM, das in Kreisen von Verschwörungsanhängern bekannt wurde, zu Spenden für die letzten lebenden sowjetischen Veteranen des Zweiten Weltkriegs aufgerufen. Am 5. Januar 2021 wurde nach Rupps Angaben ein Scheck von gut 100.000 Euro am Sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten an Eremenko übergeben. Mit der Aktion solle auch ein Zeichen „gegen eine Außenpolitik der Sanktionen“ gegenüber Russland gesetzt werden, sagte damals Uli Gellermann von KenFM in einer Rede.