Druck auf Österreich : Verbietet Europa das Skifahren?

Soll in ganz Europa der Skitourismus in einen verordneten Winterschlaf geschickt werden? Was der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte zu Wochenbeginn vorgeschlagen hat, war offensichtlich kein Alleingang aus Rom. Man sei in der Sache mit Präsident Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel im Gespräch, sagte Conte.

Macron hat für sein Land bereits die Skisaison bis Mitte Januar abgesagt, und weder Frankreich noch Italien können ein Interesse daran haben, dass ihre Bürger in den Weihnachtsferien stattdessen in ihre alpinen Nachbarländer reisen. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich in diesem Sinn geäußert. Auf Bild.de machte er sich dafür stark, dass „wir nicht nur in Deutschland sagen: keine Ski-Gebiete, kein Tourismus – sondern auch Österreich dazu bringen würden“. Das wäre „ein Akt europäischer Solidarität“.

Das heißt aber noch nicht, dass es tatsächlich zu einem Verbot oder auch nur zu einer politisch bindenden Empfehlung des Europäischen Rats kommt, wie man sie sich in Paris und Rom vorstellt. Wien hat als erstes klare Ablehnung signalisiert. Für die österreichische Wirtschaft ist der Wintertourismus von eminenter Bedeutung, und die Weihnachtsferien machen dabei wiederum einen Schwerpunkt aus.

Söder ist nicht allein. Viele weitere Ministerpräsidenten deutscher Bundesländer wünschen sich von der Bundesregierung, auf ein europäisches Verbot hinzuwirken. Deren Tourismusbeauftragter Thomas Bareiß hielt am Mittwoch dagegen. In Berlin sagte er, in einem gewissen Umfang und unter klaren Sicherheitsbestimmungen sei Skifahren ohne Probleme möglich. „Wir sollten Dinge möglich machen, wo man Sicherheit schaffen kann.“ Dem Vernehmen nach wurden in einer Schaltkonferenz der EU-Berater der Regierungschefs, an der nicht nur die Alpenanrainer, sondern auch weitere Länder mit Wintersporttourismus wie die Tschechische Republik, Polen oder Schweden teilgenommen haben, ebenfalls von mehreren Seiten Bedenken geäußert.

In Österreich sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, sie könne „dem italienischen Vorstoß nichts abgewinnen“. In Österreich, versicherte sie, werde dank umfassender Sicherheitskonzepte der Skiurlaub sicher sei; Après-Ski werde es nicht geben. Vor allem will Wien sich nicht auf eine politisch bindende, aber rechtlich unverbindliche europäische Empfehlung einlassen. Wenn, dann müsse es auf EU-Ebene vorgegeben werden, dass die Skigebiete geschlossen werden, sagte Finanzminister Gernot Blümel, der wie Köstinger ein enger Vertrauter und Parteifreund von Bundeskanzler Sebastian Kurz ist. Dann aber müsse die EU auch die Kosten dafür übernehmen; in Österreich würde nach Blümels Berechnungen Ausfälle und Kompensationen von zwei Milliarden Euro fällig.

Dass die EU-Kommission eine Initiative für eine verbindliche Absage der Skisaison ergreift, ist nicht zu erwarten. Ihr erklärtes Ziel ist es, die Grenzen in der zweiten Corona-Welle offenzuhalten. Abgesehen davon wäre bei einer jeglichen EU-Regelung die Schweiz außen vor, und die macht keinerlei Anstalten, die Wintersaison gänzlich abzusagen.

Für Rom kommt Skisaison nicht in Frage

Für Franco Locatelli, Präsident des Obersten Gesundheitsrates in Rom, stellt sich die Frage nach der Skisaison 2020/21 in Italien derzeit nicht. Angesichts der weiter sehr hohen Opferzahlen – am Dienstag wurden landesweit 853 Covid-19-Tote registriert, der höchste Wert seit März – sei eine Wiedereröffnung der Skipisten vorerst „nicht möglich“. Die beste Lösung sei zudem ein europaweites Skiverbot bis etwa Mitte Januar, sagte Locatelli: „Sonst besteht die Gefahr einer neuerlichen Zunahme der Infektionen“.