Omikron-Welle : Drosten: Irgendwann muss man das Virus „laufen lassen“

Noch nie gab es so viele Covid-Fälle wie durch die Omikron-Variante. Trotzdem sorgen die Kontaktbeschränkungen in Deutschland dafür dass die Omikron-Wand sich nicht ganz so steil auftürmt wie in anderen Ländern. Aus dem steilen Gipfel einen Hügel zu machen und den Infektionsanstieg möglichst lang zu strecken, gehöre zu den vorrangigen Zielen der Bundesregierung, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). In dieser Zeit gelte es, möglichst viele Menschen mit einer Auffrischungsimpfung zu versorgen. Deutschland habe nicht die kurze Verdoppelungszeit der Ansteckungen wie andere Länder. Der Verdoppelungszeitraum lag vor einigen Wochen noch bei etwa 4,5 Tagen. Derzeit bewegt er sich auf 6,5 Tage zu. Durch die Anti-Corona-Maßnahmen sind die Kontakte in Deutschland auf etwa 50 Prozent des „vorpandemischen Zeitalters“ reduziert. „Trotzdem gibt es keinen Grund zur Entwarnung“, sagte Lauterbach.

Die derzeitigen Corona-Maßnahmen hält der Minister für ausreichend, allerdings bereitet ihm Sorge, dass die geltende 2-G-plus-Regel nicht überall umgesetzt und ausreichend kontrolliert wird. „Lockerungen kann man zum derzeitigen Zeitpunkt ausschließen“, sagte Lauterbach. Wenn die Fallzahlen deutlich steigen sollten und eine Überlastung der medizinischen Versorgung zu erwarten wäre, „dann muss natürlich mit anderen Maßnahmen gegengesteuert werden. Es gebe die Möglichkeit, die Pandemie in Deutschland in diesem Jahr zu beenden, sagt Lauterbach. Nun müsse diese Möglichkeit auch genutzt werden. Nicht jedes Land sei dazu in der Lage. „Wir sind privilegiert“, sagt er am Freitag in Berlin.

Lauterbach sieht keinen Anlass für Schulschließungen

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler wies darauf hin, dass die Hygienemaßnahmen auch in den Schulen unbedingt eingehalten werden müssten. Besonders wichtig ist in seinen Augen das Maskentragen, weil Omikron sich besonders leicht überträgt. Für Schulschließungen sieht Lauterbach derzeit keinen Anlass.

Im Moment gebe es 800.000 aktive Fälle, erläuterte Wieler, damit sei knapp ein Prozent der Bevölkerung betroffen. Fast jeder vierte PCR-Test sei positiv. Bei den Corona-Infektionsfällen wird die Omikron-Variante die Delta-Variante in wenigen Tagen vollständig verdrängt haben. Schon jetzt liegt ihr Anteil bei den Neuinfektionen bei 73,3 Prozent. Durch die Masse an Infektionen müsse man sich darauf einstellen, dass die Zahlen der Krankenhauseinweisungen und der Todesfälle wieder stiegen. Bisher hätten die Todesfälle noch nicht wieder zugenommen: „Das wird sich aber ändern.“

Drosten: Irgendwann das Virus laufen lassen

Wieler kündigte an, dass sich die Teststrategie in den kommenden Monaten ändern wird. Wie Gesundheitsminister Lauterbach sieht er keine große Notwendigkeit mehr, die Verbreitung der nun dominanten Omikron-Variante nachzuweisen. Man könne bestimmte PCR-Tests also einsparen, und sie dort konzentrieren, wo sie besonders gebraucht würden, sagt Lauterbach. Wenn die Lage endemisch werde und das Virus weniger schwere Erkrankungen auslöse, müsse man dann ohnehin weniger testen. Der Bundesgesundheitsminister hatte zuvor eine Priorisierung bei den PCR-Tests für das Personal medizinischer Einrichtungen angeordnet.