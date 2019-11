Hass gegen Özdemir : Ein Leben mit der permanenten Bedrohung

Um zu begreifen, was Morddrohungen gegen Politiker anrichten, muss man sich das Leben ihrer Kinder anschauen. Die Kinder von Cem Özdemir zum Beispiel. Der Grünen-Politiker hat zwei, ein Mädchen und einen Jungen. Sie leben mit ihm und seiner Frau in Berlin. Mehr darf man über sie nicht wissen. Nicht den Namen, nicht das Alter, nicht die Schule. Auf gar keinen Fall dürfen Fotos veröffentlicht werden. Als die Familie vergangenes Weihnachten in Argentinien gewesen sei, habe er mit seiner Tochter die Anden überquert, erzählt Özdemir. Was für eine Kulisse für Bilder von Papa und Tochter. Die argentinische Verwandtschaft von Özdemirs Frau drängelte, dass die beiden doch endlich mal Fotos auf Instagram posten sollen. Und die Freundinnen zu Hause in Berlin hätten sich auch gefreut. Doch Özdemirs Tochter darf das nicht.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. F.A.Z.

Im Frühjahr hatte ihr Vater eine Rede über die AfD im Bundestag gehalten, für die er viel Lob und sogar einen Preis bekommen hat. Auch in der Klasse seiner Tochter war das Thema. Doch sie durfte die Rede in den sozialen Netzwerken nicht teilen, keinen Like vergeben. Die Gefahr ist zu groß, dass die Verwandtschaft auffliegt. Ihren Account führt seine Tochter unter anderem Namen und ohne Bild.