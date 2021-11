Amerikanische Verhältnisse? : Nicht die Impfpflicht spaltet uns

Die Merkel-Scholz-Regierung hatte gute Gründe, die Bevölkerung nicht zur Corona-Schutzimpfung zu verpflichten. Eine Impfpflicht hätte wohl eine Gegenbewegung gestärkt, die auch andere Maßnahmen gegen die Pandemie diskreditiert. Der verhängnisvolle Fehler lag darin, die gesetzliche Pflicht kategorisch auszuschließen. Auf Grundlage von Umfragen mochte die Regierung zwar erwarten, dass die Herde der Freiwilligen für genug Immunität sorgen würde. Sie konnte nicht wissen, dass die Delta-Variante die Faustregel hinwegfegen würde, wonach nur etwa siebzig Prozent der Bevölkerung geimpft sein müssen. Aber sie wusste, dass sie nicht wusste, was noch alles kommen würde.

Angesichts der „größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg“ (so Merkel im März 2020) war es fahrlässig, ein Mittel auszuschließen. Noch vorige Woche stand auf der Website des Gesundheitsministeriums unter „Fakten gegen Falschmeldungen“: „Nein, es wird keine Impfpflicht geben!“ Dann fielen die Dominosteine: Die Länder forderten vom Bund eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, Österreich stellte als erstes EU-Land Geldbußen für fast alle Ungeimpften in Aussicht, und nun fordern Ministerpräsidenten von Union und Grünen hierzulande eine ähnliche Wende. Sollte der Ausschluss einer Pflicht das Vertrauen in die Vakzine und in die Fürsorge des Staates erhöhen, so droht ein Wortbruch nun den Vertrauensverlust zu beschleunigen. „Eine Impfpflicht würde unser Land zerreißen“, warnte Gesundheitsminister Spahn kürzlich. Ist das so?

Als mahnendes Beispiel steht uns Amerika vor Augen. Auch wenn unser politisches System und unsere Mentalität eine „amerikanische“ Entwicklung bremsen, in der Scharfmacher dem Volk eine Stammesfehde aufzwingen, sind Spaltungstendenzen auch hier sichtbar. Die rund 60 Prozent der Wahlberechtigten, die im September für Parteien der Mitte stimmten, garantieren jedenfalls keine Herdenimmunität gegen Misstrauen und Verschwörungsmythen. Auch bei uns erodiert der Gemeinsinn in Echokammern. Irrationalität verschafft sich Gehör.

Wo Trump stark ist

In Amerika ist die Impfbereitschaft schwach, wo Donald Trump stark ist. Die Gesellschaft war freilich längst gespalten, als das Virus über sie kam. Schon in der Klimadebatte hatten Republikaner eine teils religiös verpackte Wissenschaftsfeindlichkeit salonfähig gemacht. Da war es zu Trumps „alternativen Fakten“ nicht mehr weit. Bis heute glauben Dutzende Millionen Amerikaner wider alle Tatsachen, dass Trump 2020 der Sieg gestohlen wurde.

Auch in AfD-Hochburgen sind die Impfquoten niedrig. Dennoch sind die Ausgangsbedingungen besser als in Amerika, denn die Impf-, Medizin- und Staatsskepsis ist hier ein bunteres Phänomen. Ohnehin zählen zu den Ungeimpften auch Unschlüssige und Trittbrettfahrer, auf die schon der Begriff „Impfskeptiker“ nicht passt, von „Corona-Leugner“ ganz zu schweigen. Umso wichtiger ist es, zwei amerikanische Lehren zu beherzigen: Die Mehrheit muss die Grenzen zwischen Wissenschaft und Politik respektieren, und sie muss sich vor moralischer Empörung hüten.

Wenn Politiker Sätze formulieren wie „Die Wissenschaft sagt uns, dass wir einen Lockdown brauchen“, dann ist das so unpräzise wie der Satz „Die Wissenschaft verlangt, Kohlekraftwerke zu schließen“. Forscher kalkulieren Szenarien, die Schlüsse zieht die Politik. Die Minderheit darf eine andere Politik bevorzugen. Wenn man ihr sogleich vorwirft, „der Wissenschaft“ zu widersprechen, so macht man die Wissenschaft zum Akteur in der politischen Schlacht – und nährt die Abneigung, sich mit unbequemen Tatsachen zu befassen.

Moralische Empörung

Vermutlich bringt nichts Ungeimpfte so sehr in eine Trotzhaltung wie die moralische Empörung der Geimpften. Auch dafür liefert Amerika viel Anschauungsmaterial. Die Wählerkoalition, die Trump 2016 ins Amt verhalf, war heterogen und mehrheitlich keineswegs begeistert von dem Kandidaten. Im täglichen Entrüstungssturm aber wurden sie alle zu Rassisten oder Frauenfeinden gestempelt. Erst das schweißte sie zusammen, denn niemand lässt sich gern von früh bis spät Vorhaltungen über seine persönliche Entscheidung machen. Es wäre fatal, wenn auf solche Weise verunsicherte Impfzauderer zu hartgesottenen Staatsskeptikern würden.

Droht eine Gesellschaft in Lager zu zerfallen, dann ist Einfühlungsvermögen gefragt – auch in der Mehrheit, auch wenn es schwerfällt. Ein Irrglaube wäre es jedoch, die Spaltung der Deutschen wäre zu verhindern, wenn man nur auf die Impfpflicht verzichtete. Denn umgekehrt nimmt auch unter den Immunisierten der Unmut über die „Impfverweigerer“ mit jeder Hiobsbotschaft aus den Krankenhäusern zu. Der Riss geht längst durch Belegschaften, Freundeskreise und Familien. Das darf nicht in Verachtung, ja Hass umschlagen – sonst herrschen amerikanische Verhältnisse.