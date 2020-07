Wieder „NSU 2.0“-Drohmails : Wer wann was wusste

Es sind unruhige Tage für Hessens Sicherheitsbehörden. Nach den scharfen Ohrfeigen, die Landesinnenminister Peter Beuth gegen das Landeskriminalamt (LKA) ausgeteilt hatte, wackelt der Stuhl von dessen Präsidentin Sabine Thurau. Deren Behörde soll den Innenminister erst am Mittwoch darüber informiert haben, dass im Februar ein Beamter von einem Polizeirechner persönliche Daten der Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei im Landtag, Janine Wissler, abgefragt hatte.

Wissler hatte im Februar zwei Morddrohungen bekommen, die persönliche Daten enthielten und mit „NSU 2.0“ unterzeichnet waren. So sagte es Beuth am Donnerstag. Angesichts der Tragweite der Ermittlungen sei die fehlende Weitergabe dieser wichtigen Informationen völlig inakzeptabel, urteilte der CDU-Politiker. Gegen einen in dieser Sache vernommenen Polizisten gebe es zwar keinen Tatverdacht, er werde als Zeuge geführt. Offensichtlich habe das zuständige LKA aber nicht die dringend notwendige Sensibilität walten lassen, „die ich in so einem wichtigen Verfahren erwarte“, sagte Beuth.

Die Opposition im Hessischen Landtag tat den Auftritt Beuths am Freitag als ein Ablenkungsmanöver ab. Von einem „versuchten Befreiungsschlag“ sprach der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion Günter Rudolph. Schließlich trage Beuth die politische Verantwortung für mögliche Verfehlungen der ihm nachgeordneten Behörden. „Beuth ist nicht Teil der Lösung, sondern des Problems“, sagte Rudolph. Hermann Schaus von der Linkspartei äußerte, entweder habe Beuth die eigenen Behörden nicht im Griff. Oder er sage nicht die Wahrheit. Beides sei untragbar. Beuth müsse nun für „schonungslose und rückstandsfreie Aufklärung“ sorgen, sagte der FDP-Abgeordnete Jörg-Uwe Hahn.

Nun wird ein Sonderermittler die Ermittlungen des LKA „federführend“ leiten und direkt an den Landespolizeipräsidenten berichten. Die Funktion soll der bisherige Direktor der Kriminaldirektion im Polizeipräsidium Frankfurt übernehmen. Nach Angaben eines Sprechers des Landesinnenministeriums soll er mitsamt jenen Beamten, die bisher im LKA zu den NSU-2.0-Drohschreiben gearbeitet haben, in Arbeitsräumen des Hessischen Polizeipräsidiums für Technik angesiedelt sein. Es ist eine Entmachtung des LKA, welche die ohnehin starken Spannungen zwischen LKA-Führung und Innenministerium noch verstärken dürfte.

LKA-Präsidentin Thurau, selbst ausgebildete Polizistin, war einst vom damaligen Innenminister und heutigen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) die Leitung der Behörde übertragen worden – sie war die erste Frau bundesweit in einer derartigen Position. Die Personalie führte zu Verwerfungen; Thurau hatte noch zuvor als Frankfurter Polizeivizepräsidentin gegen einen Fahnder ermitteln lassen, der eine Dienstreise zu privaten Zwecken genutzt haben soll. Vor Gericht sagte sie als Zeugin gegen ihn aus, später wurde gegen sie ein Ermittlungsverfahren angestrengt wegen des Verdachts der uneidlichen Falschaussage. Thurau ließ sich deswegen vorübergehend von der Leitung des LKA entbinden.