Stimmungstief über Deutschland : Drohen im Herbst Massenproteste?

Aktualisiert am

Demo im August 2020 in Berlin: Damals gingen die Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung auf die Straße. Nun sind viele schon bei neuen Themen. Bild: REUTERS

Viele Deutsche erwarten den Herbst mit einem mulmigen Gefühl. Allerdings nicht alle aus denselben Gründen. Die einen sorgen sich darum, wie teuer Strom und Gas noch werden. Andere fürchten mehr die Wut der Besorgten. Zur zweiten Gruppe gehören einige führende Politiker, die unheilvolle Szenarien heraufbeschworen, um dann zu versichern, dass es so weit nicht kommen dürfe. Mit dem Ergebnis, dass nun vielen im Land noch mulmiger zumute ist. Deutschland diskutiert über Massenproteste, von denen niemand weiß, ob es sie geben wird. Das verändert das Land, bevor überhaupt etwas passiert ist, das es real verändern würde.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Zu den Politikern, die gewarnt hatten, zählt etwa Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen. Sie hatte öffentlich befürchtet, dass es „Volksaufstände“ geben würde, falls Deutschland sofort ganz auf russisches Gas verzichtete. Das klingt, als läge ein Umsturz in der Luft und sei bloß noch eine Kanzlerentscheidung weit entfernt. Und eigentlich wäre an einem Gasstopp ja die darauffolgende Not der Menschen das Schlimme und nicht der Protest dagegen.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, CDU, sieht sich von möglicherweise bevorstehenden Montagsdemonstrationen schon im Vorhinein an die „schlimmsten Momente der Weimarer Republik“ erinnert. Auch Verfassungsschützer befürchten öffentlich Böses. Neue Proteste könnten vergangene Corona-Demos wie einen „Kindergeburtstag“ erscheinen lassen, hatte der Chef des thüringischen Verfassungsschutzes orakelt.

Verunsicherung nützt den Extremisten

Klar, Politiker und Behördenchefs müssen sich auf alles vorbereiten. So wie Ärzte vor schwierigen Operationen. Die gelingen freilich auch nicht besser, je drastischer der Arzt dem Patienten vorher seine dunkelsten Befürchtungen ausmalt.

Protestforscher verfolgen die Debatte mit Befremden, so etwa Simon Teune von der Freien Universität Berlin. Er leitet auch das Institut für Protest- und Bewegungsforschung, ein Netzwerk von Wissenschaftlern weltweit. Teune besorgen schwarzmalerische Prophezeiungen wie jene über Volksaufstände: „Mich wundern solche Aussagen sehr. Man erweitert dadurch den Spielraum von Rechten und Verschwörungsgläubigen.“ Der Forscher sieht es als Teil der Strategie von Extremisten, die sich einen Umsturz wünschen, dass die Bürger im Land verunsichert sind. „Wenn die Wahrnehmung sich etabliert, dass Aufstände zu erwarten sind, wird alles vor dieser Folie gelesen. Jeder Einzelne, der einen Politiker-Auftritt stört, wird dann als Vorbote dieser Aufstände gelesen.“ Dabei schließt auch der Forscher Proteste im Herbst und Winter nicht aus. Es sei völlig unklar, wie sich die Lage entwickle.

Nicht jeder Unzufriedene geht auf die Straße

Allerdings betont er auch, dass Proteste für mehr soziale Gerechtigkeit und Umverteilung etwas vollkommen anderes seien als der Kampf für einen Umsturz. Es gebe keine greifbare Grundlage dafür, eine Situation der Unkontrollierbarkeit zu erwarten, wie Rechtsextreme sie sich wünschten.

Falsch ist die Annahme, dass Leute sofort massenhaft auf die Straße gingen, wenn sie mit ihrer Lage unzufrieden seien. Damit Menschen überhaupt protestieren, müssen sie erstens massive Missstände wahrnehmen, zweitens den Eindruck haben, durch Proteste etwas daran ändern zu können. Drittens muss es Netzwerke geben, die die Proteste organisieren. Diese Netzwerke – Parteien wie Aktivisten – machen sich gerade bereit. Die Linke plant einen „heißen Herbst“ gegen hohe Preise, die AfD fordert dasselbe, ergänzt um das nationalistische Motto „Unser Land zuerst!“. Beide Parteien rufen ihre Anhänger auf, in den nächsten Wochen auf die Straße zu gehen, sie arbeiten an Kampagnen mit Infomaterial und Programm.