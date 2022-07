Drohen Volksaufstände? : „Bis der Punkt erreicht ist, wo das kippt“

Aktualisiert am

Straßenkämpfe zwischen Soldaten und Bürgern am 18. und 19. März 1848 in Berlin Bild: Bridgeman

Herr Rucht, der Bundeskanzler bezeichnet die hohen Energiepreise als „sozialen Sprengstoff“, die Außenministerin fürchtet sogar „Volksaufstände“. Kann eine Heizkostenabrechnung wirklich so eine Wirkung haben?

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Wir sehen in der Protestforschung verschiedene Ursachen für Aufstände. Die Verschlechterung materieller Lebensbedingungen ist eine davon. Das kann Löhne, Steuern, Preise oder Mieten betreffen. Außerdem: der Kampf um politische Rechte, etwa bei Sezessionsbestrebungen in Nordirland oder im Baskenland. Der Kampf gegen Korruption und Misswirtschaft. Und Fragen kollektiver Identität und ethnischer Zugehörigkeit. All das kann gewaltförmige, militante Proteste hervorbringen.