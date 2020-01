Drogenpolitik : High sein ohne Nebenwirkungen

In der Drogenpolitik waren die politischen Fronten in den vergangenen Jahren recht klar. Die Grünen warben an vorderster Front nicht nur für eine Legalisierung von Cannabis, sie setzten sich auch prominent dafür ein, dass Süchtige ihre Tabletten von Fachleuten auf ihre chemische Zusammensetzung hin untersuchen lassen können. Gerade bei Partydrogen wie Ecstasy kommt es gelegentlich zu Verunreinigungen, die bei den Konsumenten zum Tod führen können. Und bei psychoaktiven Substanzen, sogenannten Badesalzen, ist oft nicht einmal klar, was in den Tabletten überhaupt enthalten ist. Auf der anderen Seite standen die Unionsparteien CDU und CSU, die sich in beiden Fragen ablehnend positionierten. Weder wollten sie eine Freigabe von Cannabis unterstützen, noch Laboruntersuchungen von Partydrogen, das „drug checking“, tolerieren.

Doch in der Union mehren sich die Stimmen, die für ein Ende der konservativen Haltung werben. Im Spätsommer machte die neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), auf sich aufmerksam, als sie im Zusammenhang mit Cannabis sagte, man komme mit „ideologisch aufgeladenen Schwarz-oder-Weiß-Debatten“ nicht weiter. Nun hat sie auch den bisherigen Kurs beim „drug checking“ in Frage stellt. Im Gespräch mit der Zeitung „Rheinische Post“ kündigte Ludwig an, sich im Laufe des Jahres in dieser Sache mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu beraten. „Wir sind uns einig, mit Experten darüber zu sprechen, ob es ein Modell gibt, das in Deutschland funktionieren könnte“, sagte Ludwig. „Derzeit gibt es so etwas hierzulande noch nicht.“