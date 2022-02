Missbrauch und Aufarbeitung : Dreyer fordert „umfassenden Kulturwandel“ der katholischen Kirche

Angesichts des Missbrauchsskandals fordert die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, drastische Veränderungen in der katholischen Kirche. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter mahnt eine zügige Aufarbeitung an.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach der Flut im Ahrtal in Schuld am 12. Januar Bild: Imago

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat die katholische Kirche angesichts des Missbrauchsskandals zu einem „umfassenden Kulturwandel“ aufgefordert. Die Aufhebung des Zölibats sei schon lange eine Forderung aus der Mitte der Kirche heraus, sagte die SPD-Politikerin, die auch Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken ist, der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. „Aber die Frage, wie die Kirche künftig aussieht, geht weit darüber hinaus.“

Die von Missbrauch Betroffenen müssten an der Aufarbeitung beteiligt sowie anerkannt und entschädigt werden, betonte Dreyer. Zweitens müssten die Ursachen beseitigt werden, die Missbrauch und dessen Vertuschung ermöglicht hätten. „Und drittens müssen wir den Prozess auch politisch begleiten“, sagte die rheinland-pfälzische Regierungschefin. „Zum Beispiel, indem wir die staatliche Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in ihren Befugnissen stärken.“

Die katholische Kirche habe systematisch vertuscht, dass Kinder und Jugendliche an Leib und Seele verletzt worden seien, kritisierte Dreyer. „Das erschüttert die Grundfeste der Kirche und auch mich ganz persönlich. Es ist unerträglich.“

Reformen beim Pflichtzölibat?

Am Samstag endet in Frankfurt am Main die dritte Tagung des katholischen Reformdialogs Synodaler Weg über Konsequenzen aus der Missbrauchskrise. Überschattet wird die dritte Synodalversammlung von dem neuen Missbrauchsgutachten für das Erzbistum München und Freising, das ranghohen Klerikern moralisches Versagen attestiert. Unter anderem wird beim Synodalen Weg über Reformen beim Pflichtzölibat für Priester und die Rolle von Frauen in der katholische Kirche diskutiert.

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter hat derweil eine zügige rechtliche Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche angemahnt. „Es ist an der Zeit, dass die gesetzliche Pflicht zur Strafverfolgung konsequent umgesetzt wird, auch wenn es die Kirche schmerzt“, so der Berufsverband in einer am Freitagabend veröffentlichten Stellungnahme. „Missbrauch an Kindern und Jugendlichen darf keine Lobby haben.“

Aus Sicht der Kriminalbeamten habe der bisherige Umgang der Kirche mit sexuellem Missbrauch „alles andere als Vertrauen aufkommen“ lassen, dass Straftäter dem gesetzlichen Gericht zugeführt würden. Stattdessen zeigten einige der medial diskutierten Fälle, „dass Tatverdächtige auf die Milde der katholischen Kirche setzen konnten und lediglich an andere Orte versetzt wurden“, so der BDK. „Dabei hat es die Verantwortlichen offenbar auch nicht gestört, wenn mutmaßliche Täter weiter mit Kindern und Jugendlichen arbeiteten. Wie das mit dem vermeintlich hohen moralischen Anspruch der katholischen Kirche zu vereinbaren ist, bleibt fraglich.“