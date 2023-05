Nachdem eine Dozentin an der Polizeihochschule über „braunen Dreck“ in der Polizei twitterte und deshalb ihren Lehrauftrag verlor, kommt es in der Koalition zu Verstimmungen. CDU und Grüne beurteilen den Fall unterschiedlich.

In Nordrhein-Westfalen führt ein Tweet einer bisher weitgehend unbekannten Lehrbeauftragten der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Gelsenkirchen zu Spannungen in der schwarz-grünen Koalition von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Die Dozentin Bahar Aslan, die an der Hochschule bisher einen Lehrauftrag für interkulturelle Kompetenzen hatte, hatte auf Twitter geschrieben: „Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine Freund*innen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land.“

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Wegen dieser Äußerung hatte die Leitung der Hochschule am Montag entschieden, Aslan sei „ungeeignet, sowohl den angehenden Polizistinnen und Polizisten als auch den zukünftigen Verwaltungsbeamtinnen und -beamten eine vorurteilsfreie, respektive fundierte Sichtweise im Hinblick auf Demokratie, Toleranz und Neutralität zu vermitteln.“ Das für die Hochschule zuständige Innenministerium mit Herbert Reul (CDU) an der Spitze sieht das ebenso. Bahar Aslan von ihrem Lehrauftrag zu entbinden sei „daher die zwingende Konsequenz“. Während der CDU-Innenpolitiker Christos Katzidis sagte, die Äußerung sei „unerträglich und untragbar“, forderte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sogar eine arbeits- und strafrechtliche Prüfung. GdP-Landeschef Michael Mertens sagte, eine solche „Pauschalverurteilung der Sicherheitsbehörden geht gar nicht“.

Die innenpolitische Sprecherin der Grünenfraktion, Julia Höller, nannte den Tweet zwar „unglücklich formuliert“. Auch könne sie „emotional nachvollziehen“, dass sich Polizisten von Aslan pauschal angegriffen fühlten. Doch dass die Lehrbeauftragte in den sozialen Medien einem „solchen Shitstorm von Hass und Hetze ausgesetzt ist“, sei durch nichts zu rechtfertigen. „Wir brauchen eine differenzierte Debatte über strukturellen Rassismus in unserer Gesellschaft. Genau deshalb ist Bahar Aslan die Richtige für einen Lehrauftrag an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen“, so die Grünenpolitikerin.

„Perspektiven marginalisierter migrantischer Communities“

Sie sei irritiert darüber, dass der Lehrauftrag so kurzfristig nicht verlängert wurde. „Es ist wichtig, die Perspektiven marginalisierter migrantischer Communities in die Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten einzubinden“, äußerte Höller. Sie hoffe, es werde ein Weg gefunden, dass viele Menschen an diesem Wissen partizipieren könnten und Bahar Aslan weiter an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW lehren könne. „Die Auseinandersetzung mit Rassismus wollen wir weiter stärken, dafür ist die Einbindung der Perspektive von Rassismus betroffener Personen unerlässlich.“

Tim Achtermeyer, der Landesvorsitzende der Grünen in NRW, sah die Hochschule in der Bringschuld. „Ich erwarte mir von einem Arbeitgeber Solidarität, differenziertes Agieren und Gespräche, gerade im Umfeld der Polizei und innerhalb einer Hochschule. Stattdessen ist man vor einem Shitstorm eingeknickt“, so Achtermeyer. „Die Hochschule wäre gut beraten, diesen Schritt zu zurückzunehmen und das Gespräch zu suchen.“

Bahar Aslan setzte derweil auf Vorwärtsverteidigung und sah sich als Opfer einer Verleumdungskampagne, an der sich zu ihrem Erstaunen GdP-Landeschef Mertens beteiligt habe: Es habe sich bei ihrem Tweet nicht um eine Pauschalverurteilung aller Polizisten gehandelt, wie dieser behaupte. „Dachte, dass es Konsens ist, dass wir klare Kante gegen Rechts zeigen. Habe mich offensichtlich geirrt“, twitterte sie. Über das Agieren der Gewerkschaft sei sie „sehr erstaunt“.

Mehr zum Thema 1/

Im Interview mit „Zeit Online“ gestand Aslan erstmals zu, dass man ihre Ausdrucksweise kritisieren könne, „vielleicht war es eine unglückliche Wortwahl." Es tue ihr leid, „wenn sich Polizisten angesprochen fühlen, die vorbildlich ihren Dienst tun. Es ging mir um jene Beamtinnen und Beamte, die sich an rechtsextremen Chats beteiligen, die mit ihrer rassistischen Geisteshaltung ganze Dienststellen vergiften." All das ging aus ihrem ersten Tweet allerdings nicht hervor.