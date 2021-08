Pränataldiagnostik : Kassen zahlen Trisomie-Test

Vorgeburtliche Bluttests auf Trisomie werden künftig von den Krankenkassen bezahlt. Der Gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen fasste dazu am Donnerstag in Berlin den letzten notwendigen Beschluss. Er billigte eine verpflichtende Informationsbroschüre, die in der ärztlichen Aufklärung und Beratung eingesetzt werden soll. Das oberste Gremium des Gesundheitswesens hatte bereits 2019 entschieden, dass die Tests bei intensiver ärztlicher Betreuung und „in begründeten Einzelfällen bei Schwangerschaften mit besonderen Risiken“ bezahlt werden können. Dies soll nun von Frühjahr 2022 an der Fall sein.

Die Versicherteninformation klärt werdende Eltern über die Gentests auf. Außer einer Trisomie 21, dem Downsyndrom, können diese auch die selteneren und schwerwiegenderen Trisomien 13 und 18 feststellen. Solche Bluttests werden Schwangeren seit 2012 auf eigene Kosten angeboten. Im Vergleich zu den seit mehr als 30 Jahren üblichen Fruchtwasseruntersuchungen, die bereits Kassenleistung sind, gelten die Gentests als risikolos. Doch die Tests sind politisch umstritten. Behindertenverbände und die katholische Kirche fürchten, eine Ausweitung der Tests werde zu einer zunehmenden Diskriminierung von Menschen mit Behinderung und zu mehr Schwangerschaftsabbrüchen führen.

„Der Gemeinsame Bundesausschuss hat es sich zu keinem Zeitpunkt leicht gemacht – weder mit der heute beschlossenen Versicherteninformation noch mit dem Beschluss, den Bluttest auf Trisomien unter bestimmten Voraussetzungen als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung aufzunehmen“, sagte der Vorsitzende Josef Hecken am Donnerstag. Dem Gremium sei bewusst, dass die Entscheidung nicht in allen gesellschaftlichen Gruppen auf ungeteilte Zustimmung stoßen werde. Es sei rational wie medizinisch aber richtig, jenen Schwangeren eine sichere Alternative anzubieten, denen das Wissen um eine Trisomie persönlich wichtig sei.