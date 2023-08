Die Deutschen sollen mehr werden. So hat es das Kabinett beschlossen, und so wird es kommen. Nicht weil die drei Koalitionsparteien von neuer nationaler Größe träumen, sondern weil die Ampel mit dem deutschen Pass Fachkräfte anlocken und die Integration schon hier lebender Ausländer erleichtern will. Besonders in den Reihen der SPD und der Grünen spielt auch alter Multikulti-Glaube noch eine Rolle: dass es der deutschen Gesellschaft guttue, offen für die Welt zu sein.

Daran sind spätestens mit der Flüchtlingskrise 2015 so starke Zweifel aufgekommen, dass eine Partei wie die AfD sich an ihnen mästen kann. Auch wenn es zahllose Erfolgsgeschichten gibt, kann man – wie die Regierung – mit der Integration der Zugewanderten insgesamt nicht zufrieden sein. Doch woran liegt das? An Migranten, die sich gar nicht wirklich integrieren wollen? Oder an einer aufnahmeunwilligen Gesellschaft und an einem Staat, der zu hohe Hürden für das volle Dazugehören mit allen Rechten und Pflichten errichtet hat?

Es gibt ein noch stärkeres Bekenntnis zu Deutschland

Zu welcher Antwort die Ampelkoalition eher neigt, zeigt ihr Gesetzentwurf. Mit der Reform wird der Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit verkürzt und erleichtert. Der Pass soll nicht länger das Siegel für eine erfolgreiche Integration sein, sondern ein Anreiz dazu. Dafür lässt die Koalition auch die Anforderung fallen, dass Ausländer, die Deutsche werden wollen, ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben müssen. Innenministerin Faeser sagte am Mittwoch, es gebe kein stärkeres Bekenntnis zu Deutschland als die Einbürgerung. Dem kann man entgegnen: doch, den Verzicht auf eine andere Staatsangehörigkeit.

So aber wird es künftig viel mehr Deutsche geben, die in zwei Ländern wählen können. Die Türken in Deutschland haben bisher immer mit großer Mehrheit Erdoğan ihre Stimme gegeben. Bei welcher deutschen Partei werden sie ihr Kreuz machen, wenn sie das bald dürfen? Die Ampelparteien hoffen jetzt natürlich, bei ihnen. Aber auch dieses Kalkül muss nicht aufgehen.