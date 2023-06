Aufgrund von zeitlicher Koinzidenz vermischen sich derzeit zwei Debatten. Die Ampel plant die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts und will dabei nicht nur die Fristen für die Einbürgerung verkürzen, sondern auch die mehrfache Staatsangehörigkeit ermöglichen.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Wenige Tage nachdem die Koalition den Gesetzentwurf an Länder und Verbände verschickt hat, wurde in der Türkei Recep Tayyip Erdogan im Amt des Präsidenten bestätigt, auch mithilfe der Stimmen von Türken in Deutschland. 67,2 Prozent der türkischen Wähler stimmten hierzulande für Erdogan (auch wenn nur rund die Hälfte der Berechtigten zur Wahl ging).

Lauter neue Doppelstaatler?

Von den rund drei Millionen türkischstämmigen Menschen in Deutschland hat rund die Hälfte keinen deutschen Pass. Wenn das neue Recht so wie geplant in Kraft tritt, könnten die meisten von ihnen eingebürgert werden, ohne ihre türkische Staatsangehörigkeit zu verlieren. Sie könnten also sowohl in der Türkei wählen als auch bei einer Bundestagswahl in Deutschland. Neben einem mindestens fünfjährigen Aufenthalt in Deutschland (bei besonderer Integrationsleistung genügen drei Jahre) soll die Einbürgerung an sich davon abhängen, dass die Person in der Lage ist, für sich und ihre Familienangehörigen den Lebensunterhalt zu bestreiten.

Für türkische Gastarbeiter, die bis zum Anwerbestopp 1973 nach Deutschland gekommen sind, gilt diese Voraussetzung allerdings nicht. Die Regierung will die Lebensleistung der Gastarbeitergeneration belohnen.

Was sagt ein Autokorso aus?

In einigen Fällen könnte eine andere Frage schwieriger werden: Können auch Türken, die Erdogans autoritäres Staatsverständnis unterstützen, die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen? Schon nach geltender Rechtslage ist das Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung unabdingbar für eine Einbürgerung.

Die alleinige Stimmabgabe für Erdogan reicht sicherlich nicht aus, um eine solche Erklärung in Zweifel zu ziehen – ganz abgesehen davon, dass die Wahl geheim ist. Aber wie ist es mit der Teilnahme an einem Autokorso am Abend der Wahl? Aus der Freude über den Sieg Erdogans allein lässt sich noch nicht auf ein Weltbild schließen, das unsere Grundordnung ablehnt. Anders wäre es, wenn antidemokratische Bestrebungen erkennbar wären. Es kommt auf den Einzelfall an, am Ende müssten Gerichte entscheiden, wo die Grenze verläuft.

In der Debatte um das neue Staatsangehörigkeitsrecht ist auffällig, dass das Thema des Doppelpasses bislang keine große Rolle gespielt hat. Aus Sicht der Ampel ist das bisher geltende Prinzip der Vermeidung von Mehrstaatigkeit ein Hindernis für Einbürgerungswillige: Sie fühlten sich Deutschland zwar zugehörig, wollten aber den Bezug zu ihrem Herkunftsland nicht völlig kappen. Im Gesetzentwurf zur Reform der Staatsangehörigkeit heißt es, dass erst die Verleihung der Staatsangehörigkeit den Weg zu einer umfassenden Teilhabe und Mitwirkung ermögliche.

Helfen Sie uns, FAZ.NET noch besser zu machen! Nehmen Sie an unserer Umfrage teil, denn Ihre Meinung ist uns wichtig. Jetzt teilnehmen

Die Union kritisiert den Gesetzentwurf zwar scharf, attackierte aber in erster Linie die Verkürzung der Frist für die Einbürgerung. In der Diktion von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wolle die Koalition deutsche Staatsbürgerschaft „verramschen“. Mit Blick auf die doppelte Staatsangehörigkeit ist die Tonlage in der Union eine andere. Auf Anfrage macht Thorsten Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, aber deutlich, dass die Union den Paradigmenwechsel, den die Ampel anstrebt, klar ablehnt. „Der Doppelpass darf nicht die Regel sein“, sagte Frei der F.A.Z. Deutschland sei ein Einwanderungsland, sagt Frei. Aber der Doppelpass führe anders als von der Ampel behauptet nicht automatisch zu mehr und besserer Integration, sagte Frei mit Blick auf den Jubel über den Wahlsieg Erdogans.

Mehr zum Thema 1/

Den hessischen Landtagswahlkampf 1999 hatte die CDU unter Führung von Roland Koch mit einer Unterschriftenaktion gegen die doppelte Staatsangehörigkeit gewonnen. Seither ist einiges passiert, auch unter der Führung der CDU. Seit 2014 bekommen in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern beide Pässe und müssen sich, wenn sie in Deutschland aufgewachsen sind, nicht mehr zwischen den Staatsangehörigkeiten entscheiden. EU-Bürger können ohnehin zwei Pässe haben. Der Grundsatz der Vermeidung der Mehrstaatigkeit entspricht nicht mehr der tatsächlichen Einbürgerungspraxis. 2021 betrug die Mehrstaaterquote bei den Einbürgerungen 69 Prozent.