Der Sächsische Landtag ist kein Parlament, das Lust auf Politik macht. Das geht schon damit los, dass sich die frei gewählten Abgeordneten zu Beginn jeder Sitzung wie Schulkinder erheben, bevor der Präsident einläuft und sie sich nach einem Nicken wieder hinsetzen lässt. Viel schwerer aber wiegt, dass das Parlament in selbst auferlegten Formalien erstarrt und gefangen in Regularien ist, die so gut wie jede Lebendigkeit im Keim ersticken, von Spontanität ganz zu schweigen.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden.



Jeder Zwischenruf ist exakt geregelt, ständig wird die Redezeit sekundengenau vorgerechnet, und „Aktuelle Debatten“, von denen niemand erklären kann, warum sie eigentlich noch so heißen, sind spätestens eine Woche vor Sitzungsbeginn zu beantragen. Weshalb dann nicht in freier Rede gestritten wird, wie es sogar die Geschäftsordnung verlangt, sondern vorbereitete Texte vom Blatt abgelesen werden.

So hatte Mathias Döpfner zu allem Übel nun auch noch Pech, dass rechtzeitig vor Landtags-Antragsschluss despektierliche Nachrichten von ihm veröffentlicht wurden. Die Linksfraktion nutzte das für eine „Aktuelle Debatte“ mit dem Titel „Springer-Chef zeigt elitäre Verachtung Ostdeutscher – Geringschätzung und Benachteiligung des Ostens endlich beenden!“

Sie fand am Mittwoch statt, und in Erinnerung blieb vor allem, wie fast alle Redner vorlasen, dass sie sich von Döpfners Worten weder getroffen noch beleidigt fühlten. Denn überrascht, und das gilt nicht nur für die Abgeordneten, ist im Osten kaum jemand über dessen Kurznachrichten. „Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig“, hatte Döpfner unter anderem geschrieben. Verblüffend ist eher, dass so etwas neuerdings nachts, privat und vermeintlich intern geäußert wird. So viel Rücksicht auf Ostdeutsche wurde seit der Wiedervereinigung selten genommen, im Gegenteil.

Den „Ossis“ beibringen, wie „richtige Familien“ funktionieren

1991 durfte der westdeutsche „Erziehungswissenschaftler“ Johannes Niermann auf Einladung im Bundestag öffentlich behaupten, dass viele ostdeutsche Eltern als Folge sozialistischer Indoktrination „psychisch deformiert“ seien und weder Einfühlungsvermögen noch Emotionalität besäßen. „Dem Bedürfnis nach Liebe und Geliebtwerden wurde in den Familien nicht entsprochen.“ DDR-Müttern falle es schwer, Kinder zu versorgen und zu erziehen. „Erreicht wird eine primitive Konditionierung, wie bei Tierdressuren.“ Den Ostdeutschen müsse erst beigebracht werden, wie „richtige“ Familien funktionierten, ihre Bildungsabschlüsse seien nichts wert. Das war kein Ausrutscher oder gar ein Einzelfall. Der Historiker Arnulf Baring erklärte in einem Buch mit dem Verleger Wolf Jobst Siedler, Ostdeutsche seien „verzwergt“ und „verhunzt“ worden, ihr Wissen sei „völlig unbrauchbar“, sie hätten „einfach nichts gelernt, was sie in eine freie Marktwirtschaft einbringen könnten“.

Zur gleichen Zeit machten sich Millionen Ostdeutsche nach dem Verlust ihrer Arbeitsplätze auf den Weg in den Westen und brachten sich mit ihren Kenntnissen in die Marktwirtschaft ein. Viele, die im Osten blieben, gründeten Unternehmen, probierten Neues aus, nutzten die Chancen der Wende. Doch egal wie erfolgreich sie auch waren, der Westen behielt sein während der Teilung geprägtes Bild vom rückständigen, primitiven Osten.

Der wiederum konnte dem mangels eigener, überregionaler Institutionen und Medien nichts entgegensetzen – noch nicht mal in den eigenen Regionalzeitungen, die nun alle westdeutschen Verlagen gehörten und westdeutsche Chefredakteure bekamen. War von den „Neuen Ländern“ die Rede, ging es fortan fast ausschließlich um Armut, Rechtsextremismus und die Stasi. „Und dann reden die alle auch noch so komisch“, versetzte sich der Fraktionschef der Linken im Sächsischen Landtag in das Denken der „West-Eliten“ über Ossis.