DIW-Studie zur Integration : Hat Merkel mit ihrer Zuversicht recht behalten?

Fünf Jahre ist es her, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrem Ausspruch „Wir schaffen das“ die deutsche Position in der Flüchtlingspolitik manifestierte. Indem sie sich gegen Grenzschließungen aussprach, setzte Merkel einerseits ein klares Zeichen der Menschlichkeit, andererseits suchte sie wohl, durch ihre charakteristisch ruhige Art den Deutschen die Angst vor der vermeintlichen Flüchtlingswelle zu nehmen. Hat Merkel mit ihrer Zuversicht recht behalten? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zieht nun in vier Studien Bilanz zur Integration der Geflüchteten, die zwischen 2013 und 2016 nach Deutschland gekommen sind.

Die Ergebnisse sind gemischt. An mancher Stelle hat sich Merkels Optimismus bewahrheitet, etwa bei der Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Ein Großteil von ihnen fühlt sich laut den Studien ihrer Schule zugehörig und hat regelmäßig Kontakt zu gleichaltrigen deutschen Kindern. Vor allem sei das auf den Besuch von Ganztagsschulen oder Horten zurückzuführen. In Sportvereinen oder Schul-AGs seien die Geflüchteten allerdings weniger eingebunden.

Erwachsenen fehlt der Anschluss

Außerdem sei ein klarer Unterschied zu den Erwachsenen zu erkennen. Diese hätten es oft schwerer, sich zu integrieren, da ihnen der Anschluss über die Schule fehle. Nur etwa die Hälfte der Geflüchteten stehe in regelmäßigem Kontakt mit Einheimischen; hier bestehe Nachbesserungsbedarf. Gerade junge Erwachsene, die den Großteil der Geflüchteten ausmachen, könne man durch weiterführende Bildungsangebote erreichen und ihnen so die Integration erleichtern, so die Autoren.

Die wichtigsten Hauptargumente für die Einwanderung sind der demographische Wandel in Deutschland und der dadurch entstehende Mangel an Arbeitskräften. Gleichzeitig haben viele Geflüchtete die Hoffnung, in Deutschland einen guten Job zu finden und sich so ein besseres Leben als in ihrer Heimat aufbauen zu können. Zwei Drittel von ihnen haben laut den Studien des DIW im Jahr 2016 ihre Chancen, innerhalb der kommenden zwei Jahre einen Job zu finden, als hoch eingeschätzt.

Der Bildungsstand der Eingewanderten ist relativ zu verstehen

Männer hatten dabei höhere Erwartungen als Frauen. Auch ein besserer Bildungsstand und eine gesündere psychische Verfassung wirkten sich positiv auf die persönliche Einschätzung aus. Der Bildungsstand sei hier allerdings relativ zu verstehen, hebt das Institut hervor. Während hierzulande ein mittlerer Abschluss eher als niedriger Bildungsstand eingestuft werde, gelte er in vielen Herkunftsländern als hohes Gut. So gehörten etwa drei Viertel der Geflüchteten aus Syrien zur besser gebildeten Hälfte der syrischen Bevölkerung.

Das DIW hat in seinen Studien auch untersucht, ob die Job-Vorstellungen der Geflüchteten fünf Jahre nach ihrer Ankunft in Deutschland Realität geworden sind. Für etwa die Hälfte der Geflüchteten haben sich laut der Studie die Erwartungen erfüllt, während ein Drittel trotz hoher Erwartungen keinen Arbeitsplatz finden konnte. Dies hänge stark mit dem Bildungsstand der Geflüchteten zusammen, so die Autoren. Auch wenn ein Geflüchteter in seinem Herkunftsland vergleichsweise gut ausgebildet sei, so reiche dieser Status hierzulande oft nicht aus, um sich im Arbeitsmarkt durchzusetzen.

Was macht die Sorge der Deutschen?

Die Autoren der Studien empfehlen daher, in die Weiterbildung der Geflüchteten zu investieren. Neben dem Bildungsstand könnten aber auch strukturelle Bedingungen wie eine fehlende Kinderbetreuung oder individuelle Merkmale wie die psychische Gesundheit Geflüchteten die Jobsuche erschwert haben. Gerade Frauen blieben oft hinter ihren Erwartungen zurück.

Die Studien zeichnen also ein differenziertes Bild der Flüchtlingsintegration in Deutschland. Kinder scheinen sich besser zu integrieren als Erwachsene, besser Gebildete sind auf dem Arbeitsmarkt erfolgreicher als weniger Gebildete. Die Bedenken, mit der viele Deutsche zu Hochzeiten der Flüchtlingskrise auf die hohe Zahl der Schutzsuchenden blickten, scheinen indes zu verblassen: Während 2016 noch knapp die Hälfte der Befragten große Sorgen über die Einwanderung äußerte, war es 2018 nur noch ein knappes Drittel.