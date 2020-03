Maskenpflicht und Maskenmangel : Die große Fehlkalkulation

Aktualisiert am

Das Bundesgesundheitsministerium hat 20 Millionen Masken gekauft. Selbst das reicht noch nicht einmal für das medizinische Personal. Warum gab es keinen Vorrat? Und was sollen einfache Bürger tun?

Noch vor zehn Tagen erntete in Berlin Hohn und Spott, wer sich einer Supermarktkasse mit Atemschutzmaske näherte. Inzwischen hat der Einzelhandelsverband in Berlin und Brandenburg die Kunden dazu aufgerufen, zum Schutz der Mitarbeiter freiwillig Masken zu tragen, wenn sie Geschäfte betreten. Wer sich rechtzeitig Masken besorgt hat, macht davon Gebrauch; alle anderen versuchen, sich im Dschungel unseriöser Anbieter einzudecken – zu teils astronomischen Preisen, Europol ermittelt bereits. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach forderte jetzt eine staatliche Agentur, um den breitangelegten Betrug zu verhindern.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hält die Einführung einer Maskenpflicht angesichts des Mangels für verfrüht und forderte in der „Bild“-Zeitung ein „Gesetz zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung“. Es nutze nichts, „wenn wir darauf angewiesen sind, aus China Produkte zu bekommen“, sagte Seehofer.

Die Stadt Jena und der Kreis Nordhausen wollen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Verkaufsstellen, im öffentlichen Nahverkehr und in Gebäuden mit Publikumsverkehr zur Pflicht machen. Der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) forderte die Bevölkerung auf, freiwillig Masken für Mund und Nase zu tragen; er ist damit unter Kommunalpolitikern nicht allein. Der bayerische FDP-Fraktionsvorsitzende Martin Hagen ging noch weiter und plädierte dafür, dass Geschäfte in Bayern wieder öffnen dürfen, sobald sie ihre Kunden zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz verpflichten.

Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ließ deutliche Sympathien für das Tragen eines Schutzes erkennen, wies aber zugleich darauf hin, dass es so lange nicht zur Pflicht gemacht werden könne, wie die Lieferengpässe nicht einmal eine ausreichende Versorgung von Praxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zuließen. Wenn die gewährleistet sei, solle das Tragen eines Mundschutzes in der deutschen Bevölkerung zum Standard werden, sagte der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüddel (CDU), dem Deutschlandfunk.

Ein einfacher Mund-Nasen-Schutz, auch OP-Maske genannt, ist etwas anderes als ein medizinischer Atemschutz (FFP2 oder FFP3), der mindestens zu 95 Prozent vor eindringenden Viren schützt, wenn er eng anliegt, korrekt getragen wird und nicht durchfeuchtet ist. Der Nothilfedirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Michael Ryan, rät allerdings weiterhin davon ab, Mundschutz zu tragen, „wenn man nicht selbst krank ist“. Auch in Deutschland haben sich dieselben Virologen, die jetzt für Mundschutz in der Öffentlichkeit plädieren, vor kurzem noch dagegen ausgesprochen.

In einem Papier des Robert-Koch-Instituts mit möglichen Maßnahmen „zum ressourcenschonenden Einsatz von Mund-Nasen-Schutz und FFP-Masken in Einrichtungen des Gesundheitswesens bei Lieferengpässen im Zusammenhang mit der neuartigen Coronavirus-Erkrankung Covid-19“ werden nun Empfehlungen zum Wiederverwenden der Masken beschrieben. Weil nicht genügend FFP-Masken zur Verfügung stehen, wird die Weiterverwendung der Masken „während einer Schicht nur durch dieselbe Person“ empfohlen, allerdings davor gewarnt, dass FFP-Atemschutzmasken „nach Tätigkeiten an infektiösen Patienten mit ausgeprägter Exposition von Aerosolen, zum Beispiel Bronchoskopie“ weiterverwendet werden.