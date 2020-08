Debatte in Schleswig-Holstein : Dänen und Friesen, auf nach Berlin?

In Husum, an der Nordseeküste von Schleswig-Holstein, wird an diesem Abend dänisch gesprochen. Zumindest ein paar Worte zur Begrüßung, und hin und wieder mal zwischendurch. Für die Formalien und die Tagesordnung geht es ins Deutsche. In der Turnhalle der dänischen Schule stehen Stühle auf dem blauen Boden, kaum zwei Dutzend Gäste sind gekommen. „Deine Minderheit, deine Partei“, steht auf Deutsch und Dänisch auf Bannern.

Sybilla Nitsch, die Kreisvorsitzende des Südschleswigschen Wählerverbands (SSW) hier in Nordfriesland, steht vor ihren Parteifreunden und verspricht, sich mit ihrem Jahresbericht zu beeilen, damit man schnell zu dem spannenden Teil des Abends komme: der Debatte, ob ihr SSW nächstes Jahr zur Bundestagswahl antreten soll. Die Aussichten sind nicht schlecht. Damit auch in Berlin mal dänisch gesprochen wird, oder zumindest verstanden.