In anderen Ländern Europas erledigen die Bürger ihre Behördengänge längst online. Warum geht das bei uns nicht? Denn das ist nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit, sagen Fachleute. Es gefährdet am Ende sogar die Demokratie.

Wenn man in Österreich in eine neue Wohnung gezogen ist, kann man sich notfalls auch sonntags nachts um drei ummelden. Online, mit seiner elektronischen Identität. Kurze Zeit später hat man die digitale Bescheinigung im Postfach. In Deutschland muss man meist immer noch beim Bürgeramt vorsprechen, erst eine Nummer ziehen und dann den Mietvertrag vorlegen. Auf Papier, versteht sich. Oder das Beispiel Schweden: Da kann man schon seit Jahren an der Tankstelle mit seinem Handy den Cappuccino bezahlen, den Zustand seiner Stromzähler mobil verfolgen, online einen Bauantrag stellen und sein Auto per Mausklick ummelden. In Deutschland mussten die Berliner während der Pandemie teilweise zehn Monate auf einen Termin bei der Zulassungsstelle warten. Und von Zuständen wie in Estland kann man hierzulande ohnehin nur träumen: Dort muss man so gut wie nie mehr aufs Amt, sondern kann online wählen, binnen Stunden per Computer ein Unternehmen gründen und sogar online vom Gericht vorgeladen werden.

Oliver Georgi Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Deutschland hingegen ist ein Entwicklungsland, wenn es um die Digitalisierung seiner Verwaltung geht. Um das zu erkennen, muss man nicht mal in die Schulen gehen, wo viele Lehrer erst seit Corona eine Mailadresse haben und manche Direktoren bis heute auf einen WLAN-Router warten. Sicher, es gibt Ausnahmen. In Berlin und Hamburg kann man Wohngeld schon jetzt überall online beantragen. Oder in Nürnberg, dort kann man 265 verschiedene Dinge online erledigen, vom Antrag auf einen Kostenzuschuss beim Kauf eines Komposters bis zum Antrag auf Befreiung von der Zweitwohnungsteuer. Von einer flächendeckenden Digitalisierung der Verwaltung wie etwa in Dänemark, wo viele Onlineanwendungen schon seit Jahren verpflichtend sind, ist Deutschland trotzdem weit entfernt.