Digitalisierung der Schulen : Lehrer nutzen digitale Medien deutlich häufiger

Die rasche und umfassende Digitalisierung deutscher Schulen scheitert vor allem an der Breitband-Anbindung der Schulen ans Internet und an ausreichender Professionalisierung der Lehrer. Das geht aus einem von der Deutschen Telekom Stiftung zum vierten Mal erhobenen Länderindikator hervor. Für den Länderindikator 2021 wurden 1500 Lehrer weiterführender Schulen in der Sekundarstufe 1 befragt, verantwortlich dafür war die TU Dortmund. Im Ländervergleich sehen die Lehrer in Bayern, Berlin, Bremen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein den Stand der Digitalisierung als vergleichsweise fortgeschritten, während Lehrer in Baden-Württemberg, Brandenburg und Thüringen erheblichen Nachholbedarf erkennen.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten".

„Ein Ziel der Neuauflage des Länderindikators war es, die Wirkung der Investitionsprogramme von Bund und Ländern für Schulen und Lehrer unter die Lupe zu nehmen“, sagte Thomas de Maizière als Vorsitzender der Telekom-Stiftung. Die Untersuchung zeigt zwar, dass Investitionen aus dem Digitalpakt und auch die Corona-Pandemie dafür gesorgt haben, dass Lehrer digitale Medien im Unterricht häufiger nutzen und auch ihre eigenen Fähigkeiten im Umgang mit diesen Medien verbessert haben. Allerdings wird auch klar, dass in den Ländern weiterhin unterschiedliche Geschwindigkeiten vorherrschen. Das führt nach Ansicht der Autoren der Studien dazu, dass die Wirkung länderübergreifender Strategien nach wie vor stark vom jeweiligen Wohnort abhängen.