Neuer Mobilfunkstandard 5G : Wie Europa seine digitale Souveränität stärken kann

Aktualisiert am

Nur fünf Unternehmen auf der Welt können ein 5G-Netz aufbauen. Zwei von ihnen haben ihren Sitz in der EU. Doch Amerika und China machen Druck. Die technologische Unabhängigkeit Europas steht auf dem Spiel.

Auf einem Berliner Funkmast montieren Arbeiter in etwa 50 Meter Höhe Antennen für die fünfte Mobilfunk-Generation (5G). Bild: dpa

Der EU-Kommission sind die Gefahren durchaus bewusst. „Die Sicherheit der EU ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied“, warnte Margrethe Vestager, Kommissarin für Digitales, Anfang des Jahres. Die Frage, welche Rolle chinesische Anbieter beim Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G in Europa spielen, lässt sich allerdings noch nicht beantworten. Die EU macht den Mitgliedstaaten keine verbindlichen Vorgaben, sondern definiert lediglich Kriterien für die Entscheidung. So sollen risikobehaftete Anbieter von besonders sensiblen Teilen des Netzes ausgeschlossen werden.

Diesem Ansatz folgten zunächst auch die Briten, doch nun hat London entschieden, den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei vollständig zu verbannen. In Deutschland ist die Meinungsfindung noch nicht abgeschlossen. Es geht noch immer um die Frage, ob chinesische Ausrüster auch dann vom Netzaufbau ausgeschlossen werden können, wenn es keine handfesten Beweise für Sabotage oder Spionage gibt.