Corona-Hotspot Delmenhorst : „Liebe Bürger, bleibt zu Hause!“

Passanten Mitte Oktober in der Fußgängerzone von Delmenhorst Bild: dpa

Der Inzidenzwert stieg in Delmenhorst am Montag auf 223,1. Damit sei seine Stadt „Spitzenreiter in der Bundesrepublik“, sagt Oberbürgermeister Jahnz. Er führt die vielen Infektionen auf die Nähe zu Bremen zurück – und auf die schwierige Sozialstruktur.