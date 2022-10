Grüne treffen sich in Bonn : Dieser Parteitag wird kein Spaziergang

Zeitpläne sind auf grünen Parteitagen immer nur eine grobe Richtschnur. Und sollte die Partei ihn das erste Mal in ihrer Geschichte einhalten, dann endet das Programm an diesem Freitag, dem Eröffnungstag, trotzdem erst um Mitternacht. Doch wahrscheinlich diskutieren die Grünen dann immer noch über den zweiten Halbsatz im achtundziebstigsten Änderungsantrag. Oder so ähnlich.

Nach drei Jahren Pandemie-Pause ist die Bundesdelegiertenkonferenz an diesem Wochenende in Bonn das erste Treffen, an dem die 800 Delegierten und rund 1000 Gäste wieder in Präsenz teilnehmen. Ihre Debattenfreude musste die Partei zuletzt digital ausleben. Im Schnitt einmal pro Woche hat die Parteiführung sich mit Grünen in den Ländern und Kommunen ausgetauscht. Aber weil es so schwierig ist, über die Bildschirme die Stimmung aufzunehmen, blickt die grüne Führung auch etwas nervös auf das Treffen, das an diesem Freitag um 16 Uhr beginnt.

Zehn Monate regieren die Grünen nun schon im Bund. Seit Kriegsbeginn am 24. Februar herrscht Krisenmodus. Grüne Forderungen nach Kindergrundsicherung und gendergerechter Medizin haben keine Chance. Stattdessen: Waffenlieferungen an die Ukraine, ein Hundert-Milliarden-Programm für die Bundeswehr, Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien, Terminals für Flüssiggas. Hinzu kommen Kohlekraftwerke, die länger laufen - und nun soll sogar der Atomausstieg verschoben werden, wenn auch nur um drei Monate. Es sei viel Zeit für die Debatten eingeplant, hat Emily Büning, die Bundesgeschäftsführerin der Grünen angekündigt. In manchen Punkten könnte die Diskussion durchaus heftig ausfallen. Was sind die wichtigsten Punkte?

Inhaltlich beginnt der Parteitag mit dem beherrschenden Thema dieser Tage: der Inflation, genauer: der fossilen Inflation, wie die Grünen sie nennen. Es geht um den 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirm, den die Bundesregierung Ende September in Aussicht gestellt hat und dessen Kernelemente – der Staat übernimmt den Dezember-Abschlag für Gaskunden, eine Gaspreisbremse kommt für die Industrie ab Anfang Januar und für Private ab Anfang März – derzeit zwischen den beteiligten Ministerien ausgearbeitet werden.

Der Bundesvorstand der Grünen verteidigt in seinem Dringlichkeitsantrag den Abwehrschirm – ausdrücklich auch die Hilfen für die Industrie. „Jetzt eine Rezession in Kauf zu nehmen, um die Inflation zu bekämpfen, wäre genau der falsche Weg“, heißt es darin. Die Änderungsanträge der Mitglieder beziehen sich vor allem darauf, zügig eine Übergewinnsteuer einzuführen. Im Strombereich hat die Bundesregierung eine solches Vorhaben – Abschöpfung von Zusatzgewinnen genannt – schon angekündigt. Wann und wie es umgesetzt wird, ist aber noch offen. Die Pläne sollen mit denen der EU-Kommission abgestimmt werden. Als Redner ist unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angekündigt, ebenso der Präsident des Industrieverbands BDI, Siegfried Russwurm.

Im Anschluss, laut Zeitplan um 22 Uhr, beginnt die Debatte über die Energieversorgung im Winter. Die Formulierungen im Dringlichkeitsantrag des grünen Bundesvorstands soll den Delegierten helfen, dem befristeten Weiterlauf der Atomkraftwerke zuzustimmen. Vom Vorrang der erneuerbaren Energien ist die Rede. Und davon, dass der Atomausstieg bleibt. „Für den äußersten Notfall, so unwahrscheinlich er auch sein mag, wollen wir dennoch vorsorgen und auf alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten für die Netzstabilisierung zurückgreifen können“, heißt es. Das bedeutet: Die beiden süddeutschen Atomkraftwerke (AKW) Isar 2 und Neckarwestheim 2 sollen bis Frühjahr 2023 weiter in Betriebsbereitschaft gehalten. Die rote Linie, das hat die Parteivorsitzende Ricarda Lang am Freitag noch mal hervorgehoben, ist die Beschaffung neuer Brennelemente. Wirtschaftsminister Habeck wird auch zu diesem Thema reden. Es gilt als ziemlich sicher, dass die Mehrheit der Delegierten zustimmt. Doch in der Koalition ist damit noch kein Problem gelöst, der Beschluss macht die Dinge eher schwieriger. Denn die FDP besteht darauf, dass alle drei AKW, die noch am Netz sind, also auch das Werk im Emsland, bis Ende 2024 weiterlaufen, wofür neue Brennstäbe nötig wären. Der SPD-Vorsitzende hat zwar angekündigt, dass sich Koalition bald einigen werde - aber worauf, ist derzeit nicht klar.