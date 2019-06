Peter Klement : Dieser General untersucht den Eurofighter-Absturz

Warum ein Kampfflugzeugführer, der mehr als 3000 Stunden im Cockpit verbracht hat, einen Bürojob als seine Traumaufgabe sieht, ist für Laien auch auf den zweiten Blick nur schwer nachvollziehbar. Dennoch: Wer mit Peter Klement spricht, verliert schnell jeden Zweifel daran, dass er sie in seiner Funktion als General Flugsicherheit der Bundeswehr gefunden hat. Der 59 Jahre alte Berufssoldat kommt in dieser Rolle immer dann zum Zug, wenn Flugzeuge oder Hubschrauber der Bundeswehr abstürzen, kollidieren oder in sonstige Unfälle verwickelt sind. Weltweit. Das ist auch jetzt gerade wieder der Fall. Seit Montag leitet der Brigadegeneral die Untersuchung zum Absturz zweier Eurofighter über der Mecklenburgischen Seenplatte.

Klement, der 1959 im oberfränkischen Pegnitz geboren wurde, hat die Bundeswehr noch zu Zeiten kennengelernt, als solche Flugunfälle quasi auf der Tagesordnung standen. Nach seinem Diensteintritt im Jahr 1979 lernte er zunächst, den Starfighter zu fliegen. 269 dieser oft als „Witwenmacher“ verspotteten Flugzeuge stürzten allein bei der Bundeswehr ab. 1987 dann schulte Klement auf den Tornado um, von denen ebenfalls noch Dutzende vom Himmel fielen. Klement fliegt bis heute mit ihnen. Es folgten reihenweise Stabs- und Führungsverwendungen im In- und Ausland, darunter als Kommandeur des früheren fliegerischen Ausbildungszentrums der Luftwaffe auf der Holloman Air Force Base in Arizona und als Base Commander im nordafghanischen Mazar-i-Sharif.

Den Posten als General Flugsicherheit übernahm der Vater zweier erwachsener Kinder 2013, nachdem er seinen „Master of Aeronautical Science“ an der renommierten amerikanischen Embry-Riddle Aeronautical University abgelegt hatte.

Einen Namen machte er sich in der Funktion in verteidigungspolitischen Kreisen infolge des Absturzes eines Tiger-Hubschraubers der Bundeswehr in Mali im Juli 2017. Dabei kamen beide Piloten ums Leben. Ohne die Möglichkeit von Zeugenbefragungen und auf Grundlage komplizierter Berechnungen gelang es seiner knapp 50 Soldaten starken Abteilung in monatelanger akribischer Arbeit dennoch, den Vorfall aufzuklären. Abgeordnete unterschiedlicher Couleur, die Klement über das Ergebnis der monatelangen Ermittlungen in öffentlichen und teils auch geheimen Sitzungen informierte, würdigten seine Ausführungen im Anschluss als äußerst sachkundig, beklemmend genau und völlig offen.

Das ist eine Selbstverständlichkeit für den General, dem seine rechtlich verbriefte Unabhängigkeit als notwendige Voraussetzung dafür gilt, seine Arbeit professionell zu verrichten und damit künftige Flugunfälle zu vermeiden. Dass die Abgeordneten auch nach der seit Montag laufenden Untersuchung des Eurofighter-Unfalls wieder mit objektiven und ungeschönten Ergebnissen rechnen können, daran lässt Klement im persönlichen Gespräch mit dieser Zeitung keinen Zweifel. Ob es gefällt oder nicht.