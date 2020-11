Allensbach-Umfrage : Die Zustimmung zur Corona-Politik nimmt ab

Aufforderung zum Maskentragen am Potsdamer Platz in Berlin Bild: EPA

Der derzeitige selektive Lockdown wird von der Mehrheit der Bürger als gravierender Eingriff in das eigene Leben empfunden. 59 Prozent meinen, dass der Staat zurzeit stark oder sogar sehr stark in ihr Leben eingreift. Das sind zwar weniger als im Frühjahr, als 68 Prozent die Auswirkungen der Maßnahmen auf das eigene Leben als erheblich bewerteten; berücksichtigt man aber, dass dieses Mal die Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sowie auch die meisten Geschäfte geöffnet sind, ist der Anteil bemerkenswert groß. Insbesondere die junge Generation empfindet die Einschränkungen als gravierend; am wenigsten ist das bei der Altersgruppe über 60 der Fall, in der viele unabhängig von der aktuellen Krise zurückgezogener leben als Menschen aus der jungen und mittleren Generation.

Diejenigen, die die Eingriffe des Staates als gravierend einstufen, bewerten die Maßnahmen diesmal kritischer als im Frühjahr. Damals hielt die Mehrheit von ihnen sie für angemessen; nur jeder Dritte aus diesem Kreis sah sie als überzogen an. Derzeit halten sich beide Positionen annähernd die Waage.