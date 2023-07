Aktualisiert am

Durchbruch in den Gesprächen : Die Zahl möglicher Exzellenzuniversitäten steigt auf 15

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), hier am 22. Juni 2023 in der Bundespressekonferenz Bild: AP

In Zukunft könnte es in Deutschland bis zu 15 Exzellenzuniversitäten geben. Gegenwärtig profitieren zehn Universitäten und ein Verbund von drei Universitäten in Berlin vom Exzellenztitel und den damit verbundenen Fördergeldern. Nach langem Ringen zwischen Bund und Ländern hat sich die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) auf die neue Zahl möglicher Exzellenzuniversitäten verständigt.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Dafür stehen pro Jahr 60 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. 45 Millionen stammen vom Bund, 15 Millionen aus den Sitzländern der jeweiligen Exzellenzuniversitäten.

Entgegen anderslautenden Berichten handelt es sich bei den 45 Millionen Euro nicht etwa um ein Geschenk des Bundesbildungsministe­riums an die Länder, sondern um Gelder, die vorsorglich in den letzten Haushalt des Bundes eingestellt worden waren. Das hatte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) bei der GWK-Sitzung im März schon so bekannt gegeben.

Gelder für sozialverträgliche Abwicklung

Die Exzellenzuniversitäten werden dauerhaft gefördert, müssen sich aber alle sieben Jahre einer Bewertung ihrer Arbeit unterziehen. Sie können den Exzellenztitel bei einer negativen Evaluation verlieren. Vor allem die Länder, die bei der letzten Runde nur knapp gescheitert sind, hoffen auf das Ausscheiden bisheriger Exzellenzuniversitäten, um selbst zum Zuge zu kommen.

Die bisherigen Exzellenzuniversitäten werden mit etwa 13,5 Millionen Euro gefördert werden – die genaue Summe hängt von der jeweiligen Universität ab. Für die negativ evaluierten Universitäten gibt es Übergangsgelder, die einer sozialverträglichen Abwicklung eigens eingerichteter Arbeitsfelder und befristeter Stellen dienen sollen. Gegenwärtig fördern Bund und Länder die elf Exzellenzuniversitäten mit 148 Millionen Euro im Jahr.

In Zukunft sollen es laut Haushaltsplanung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) jährlich 208 Millionen Euro sein, wobei die Auslauffinanzierung für ausscheidende Exzellenzhochschulen schon in den 148 Millionen Euro der bisherigen Förderung enthalten sind.

Die Entscheidung, ob wirklich auf 15 Exzellenzuniversitäten aufgestockt wird, soll nicht politisch in der GWK, sondern ausschließlich wissenschaftsgeleitet in der Exzellenzkommission gefällt werden. Der Bund, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die für die Auswahl der Exzellenzcluster zuständig ist, sowie der Wissenschaftsrat (WR) haben schon in der Vergangenheit immer wieder bekräftigt, dass allein wissenschaftliche Kriterien relevant sein sollen.

Derzeit werden 57 Exzellenzcluster gefördert

Die Voraussetzung für einen Antrag zum Exzellenzuniversitätsstatus ist die erfolgreiche Einwerbung von mindestens zwei Exzellenzclustern. Das Verfahren für neue, bisher noch nicht geförderte Antragsskizzen läuft bereits. Die Begutachtung soll zwischen Ende August und Mitte November dieses Jahres stattfinden. Die Fortsetzungsanträge müssen bis zum 29. Januar 2024 eingereicht sein.

Gegenwärtig werden 57 Exzellenzcluster mit einem jährlichen Volumen von 385 Millionen Euro gefördert. In der neuen Förderperiode von Januar 2026 an bis 31. Dezember 2032 könnten es sogar 70 Cluster mit einer Gesamtsumme von jährlich 539 Millionen Euro sein. Die Förderentscheidun­gen über die Exzellenzcluster wird die Exzellenzkommission im Mai 2025 treffen.

Die GWK spricht in einer Mitteilung von einem „Meilenstein in der Förderung von Exzellenz an Universitäten“. Den konkreten „Wettbewerbsraum“ für Exzellenzuniversitäten wird die Exzellenzkommission im Januar 2024 festlegen und damit für klare Bedingungen sorgen.