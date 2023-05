Dass sich die Zahl der amtlich registrierten Rauschgifttoten hierzulande binnen zehn Jahren verdoppelt hat, kann niemanden kaltlassen. Doch was wäre zu tun – und was zu lassen?

Es ist dem Drogenbeauftragten der Bundesregierung abzunehmen, dass ihn der neuerliche Anstieg der Zahl der sogenannten Drogentoten auf nunmehr fast 2000 schockiert. Tatsächlich sind in Deutschland im vergangenen Jahr nach amtlicher Zählung fast doppelt so viele Menschen in Verbindung mit Rauschgift verstorben wie noch vor zehn Jahren.

Diese Entwicklung kann niemanden kaltlassen, zumal das Dunkelfeld nach aller Erfahrung um einiges größer ist als das Hellfeld aus Obduktionen und toxikologischen Gutachten.

Doch was wäre zu tun, um den seit Jahren zu beobachtenden Anstieg zu bremsen, wenn nicht zum Stillstand zu bringen oder gar umzukehren? Dass „die“ Drogenpolitik hierzulande „gescheitert“ sei, sollte man aus den jüngsten Zahlen genauso wenig herauslesen, wie man es vor zehn Jahren konnte, als diese Parole ebenfalls wohlfeil war.

Es spricht vielmehr für das Suchthilfesystem in Deutschland, dass das Durchschnittsalter der Verstorbenen mittlerweile bei 40 Jahren liegt und bei etwa einem Drittel der Verstorbenen sogenannte Langzeitschäden mit todesursächlich sind.

Wäre die medizinische und psychosoziale Versorgung von Suchtkranken hierzulande so schlecht, wie sie oft geredet wird, würden viel mehr Menschen in jungen Jahren versterben. Gleichwohl zeigen die unterschiedlichen „Belastungszahlen“ von Bundesländern und Großstädten, dass es um die Qualität von Land zu Land und Stadt zu Stadt zu unterschiedlich bestellt ist.

Nicht Erkenntnisdefizit, sondern Handlungsdefizit

Aber auch das ist kein neues Phänomen, sondern seit Jahrzehnten bekannt. Ein Erkenntnisdefizit gibt es also wie so oft nicht. Es sind Handlungsdefizite, die zum Tod der Rauschgiftsüchtigen beitragen.

Deutlich verändert über die Jahre hat sich hingegen das Spektrum der Rauschgifte, die im Fall des Falles zum Tod geführt haben. Unsachgemäßer Umgang mit dem Ersatzopiat Methadon ist längst eine der Hauptursachen.

Am stärksten angestiegen ist indes die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Stimulanzien wie Amphetamin, Amphetamin-Derivaten wie Crystal und Ecstasy sowie Kokain und Crack. In dieser Entwicklung spiegelt sich nicht nur die immer größere Verfügbarkeit, sondern auch die immer größere Nachfrage nach allem, was einen schnellen Kick und noch längeres Vergnügen verspricht.

So betrachtet ist die traurige Statistik der Rauschgifttoten auch der Spiegel einer Wohlstandsgesellschaft, in der mittlerweile jedes Mittel der Selbstoptimierung recht ist. Das sollte auch Burkhard Blienert, dem Bundesdrogenbeauftragten von der SPD, FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann und all den vielen Grünen zu denken geben, die der Cannabis-Legalisierung nicht genug das Wort reden können.