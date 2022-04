Antiamerikanismus : Russland ist nicht das einzige Problem der SPD

So wie Sozialdemokraten Russland vertrauten, so misstrauten sie den Vereinigten Staaten. Manchmal überschritten sie dabei die Grenzen zum Antiamerikanismus.

Die nukleare Teilhabe ist in der SPD umstritten: Ein Tornado-Kampfjet der Bundeswehr startet in Jagel. Bild: Reuters

Es wird viel darüber gesprochen, wie die SPD zu Russland steht. Darüber, wie sie zu Amerika steht, weniger. Dabei gehört es zusammen. Wer die Nähe zu Russland sucht, wird sie kaum erreichen, ohne sich von Amerika zu distanzieren. Schon gar nicht in der Sicherheitspolitik. Um außenpolitisch Bilanz zu ziehen, muss man also nachsehen, wie Sozialdemokraten noch bis vor kurzem über die Vereinigten Staaten redeten.

Zum Beispiel Rolf Mützenich, der als Fraktionsvorsitzender der SPD großen Einfluss hat. Mützenich forderte bei jeder Gelegenheit, dass sich Deutschland von Amerika emanzipieren müsse. Nachdem Trump angekündigt hatte, Soldaten aus Deutschland abzuziehen, verlangte Mützenich, er solle die Atomwaffen gleich mitnehmen. Als Trump später die Wahl verlor, wiederholte Mützenich seine Forderung, wie um sicherzustellen, dass sie in der allgemeinen Begeisterung über den Wahlausgang in Deutschland nicht untergeht. Man müsse sich von der „Geißel der nuklearen Abschreckung“ befreien, sagte er. Mützenich wollte erreichen, dass Europa unabhängiger von Amerika wird.

Damit steht er in der SPD nicht alleine da. Das zeigt das Beispiel des ehemaligen Hamburger Bürgermeister Klaus von Dohnanyi, den viele in der Partei noch immer als gewichtige Stimme wahrnehmen. Einen Monat bevor Russland die Ukraine überfiel, veröffentlichte Dohnanyi ein Buch mit dem Titel „Nationale Interessen“.

Amerika verfolge seine eigenen Ziele, schreibt Dohnanyi da, deshalb sollten die Europäer „das Missverständnis einer ‚Freundschaft‘ zwischen den USA und Europa, also einer solidarischen Gemeinschaft, endlich klären“. Er forderte, Deutschland müsse Abstand halten zu Amerika, und zwar genauso viel wie zu Russland. Es sollte in keiner militärischen Allianz Mitglied sein, also aus der NATO austreten. Dohnanyi ist sich sicher, dass die von „den USA beherrschte“ Allianz Europa sowieso nicht schützen könne. Er glaubt auch nicht, dass der Kontinent sich aus eigener Kraft verteidigen könnte. Deshalb soll er neutral bleiben. Eine große Schweiz.

CSU-Generalsekretär Stephan Mayer kritisiert das gegenüber der F.A.S. „Die Amerikaner stehen uns kulturell viel näher als Russland, und sicherheitspolitisch sind sie für Deutschland von überragender Bedeutung“, sagt er. „Dass man beide Länder auf gleicher Länge halten sollte, widerstrebt mir zutiefst.“

Wie solche Positionen bei den Putin-Verstehern am Rande der SPD klingen, kann man beim früheren brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck nachlesen. Der zog 2017 Parallelen zwischen der Präsenz der NATO im Baltikum und dem Angriffskrieg der Nazis. „75 Jahre nach dem Überfall auf die Sowjetunion werden deutsche Soldaten nach Litauen an die russische Grenze entsandt“, schrieb er. Das stand in der Parteizeitung der SPD. Es klang, als wären die deutschen Soldaten ins Baltikum einmarschiert. In Wahrheit nahmen sie auf Einladung Litauens an einer Übung teil. Platzeck fand trotzdem, das seien „militärische Muskelspiele“. Die Annexion der Krim drei Jahre zuvor erwähnte er nicht ein einziges Mal.

Platzeck wählte besonders drastische Worte, trotzdem teilten seine Position viele in der SPD, auch gewichtigere Politiker als er. Als die NATO im Baltikum übte, nannte der damalige Außenminister Steinmeier das „Säbelrasseln“ und „Kriegsgeheul“. Politiker der Union, die mit der SPD regierte, versicherten anschließend hektisch, man stehe zum westlichen Bündnis. Auf Kritik aus Amerika reagierte Steinmeier kühl. Wiederholt griff ihn der republikanische Senator John McCain auf der Münchener Sicherheitskonferenz für seinen Kuschelkurs mit Russland an. Steinmeier sagte, auf McCain gemünzt: „Wenn du nur einen Hammer in der Hand hast, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.“ Über amerikanische Drohgebärden redete er gern. Über die russische Aggression im Osten Europas nicht so sehr.