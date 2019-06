Der Höhepunkt im Jahreskalender eines ordentlichen „Seeheimers“ ist die berühmt-berüchtigte „Spargelfahrt“ auf dem Wannsee. Wenn der Ausflugsdampfer „MS Havel Queen“ ablegt, schlägt die große Stunde von Johannes Kahrs. Kahrs ist der Co-Chef dieses Zusammenschlusses regierungsfreudiger, pragmatischer Sozialdemokraten in der SPD-Fraktion – und er weiß die Tatsache zu nutzen, dass seiner markigen Machtdemonstration nun niemand mehr entkommen kann. Denn ohne die „Seeheimer“ läuft nach seiner Meinung in der Fraktion gar nichts. Diesmal allerdings hatte Kahrs dem Eindruck entgegen zu treten, auch mit den Seeheimern sei in der Fraktion nur noch wenig los, nachdem man soeben mit offenbar vereinten Kräften die Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles gestürzt hatte. Die Aktion war so rasch über die Bühne gegangen, dass die Zeit nicht einmal ausgereicht hatte, das Programmheft und die Grußworte zu ändern.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin F.A.Z.

So lächelte den sechs Dutzend Abgeordneten, Mitarbeitern und journalistischen Begleitern hundertfach Andrea Nahles entgegen, deren Grußwort wie üblich mit maritimen Vergleichen dekoriert war. Die SPD sei „mit der MS Groko“ vor einem Jahr „mit Volldampf in See gestochen“, man sei dem Ziel trotz Untiefen und Wellen näher gekommen, die Partei halte das Ruder in der Hand, und so weiter. Inzwischen waren die Metaphern bei den meisten auf Seenot, Untergang und Titanic umgestellt. Etliche Abgeordnete hatten sich schweren Herzens an Bord geschleppt, gezeichnet von Ereignissen, die sie eigentlich herbeigewünscht hatten. Kahrs wäre aber nicht er selbst, wenn er den Kolleginnen und Kollegen und den vielen jungen Mitarbeitern nicht mit einer Art Heerführeransprache Mut gemacht hätte. Die Seeheimer seien der stabile Teil der SPD, nach stürmischen Tagen sei der See nun spiegelglatt und seine politische Truppe „die Säulen der Veranstaltung“.