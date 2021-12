Das Jahr 2021 : Die späte Rettung einer afghanischen Ortskraft

So ein langer Bart kann sehr verschieden aussehen. Wenn die Kinder in Kabul einen sahen, suchten sie das Weite. Die Bärtigen trugen Waffen und blickten grimmig drein. Da war an Spielen nicht mehr zu denken, vor allem nicht für Mädchen. Sie stürmten dann in das kleine Hotelzimmer, in dem sich der Vater versteckte. Sie klammerten sich an seine Beine, damit die Männer ihn ja nicht mitnähmen. Er hatte es ihnen ja mal erklärt: „Die Taliban sind böse, weil ich für die Deutschen gearbeitet habe.“

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Hier in Deutschland haben die Mädchen auch kürzlich einen Mann mit langem Bart gesehen, aber er sah gar nicht zum Fürchten aus, wie er da von einem Plakat herablächelte. Der Bart war weiß und der Umhang rot, und statt einer Kalaschnikow hatte er einen großen Sack dabei. Der Vater hatten ihnen erklärt, dass darin Geschenke seien. Seitdem fragen die Mädchen jeden Tag: „Wann treffen wir diesen lustigen Mann?“