Die Opposition im Hessischen Landtag fordert abermals ein Ende des Russlandgeschäfts des Flughafenkonzerns Fraport, der zu einem Drittel dem Land Hessen gehört. Satellitenbilder sollen laut Veröffentlichungen von NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung“ zeigen, dass vom Flughafen Pulkowo in Sankt Petersburg – an dem Fraport mit einem Viertel beteiligt ist – russische Militärflugzeuge gestartet sind. Es soll sich um Maschinen handeln, die auf amerikanischen Sanktionslisten stehen und die der Söldnergruppe Wagner zugeschrieben werden. Außerdem heißt es, dass ausweislich von Satellitenbildern auch Bomber gestartet sind, die Marschflugkörper abwerfen können.

Der hessische Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) ist zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Fraport AG. Sein Haus verweist auf Anfrage darauf, dass das Russlandgeschäft von Fraport bereits seit Kriegsbeginn ruhe. Das Unternehmen ziehe daraus keinen Nutzen oder Gewinn. Mit dem Auswärtigen Amt sei man im Austausch. „Belastbare Belege für eine militärische Nutzung im mörderischen Krieg gegen die Ukraine gibt es demnach nicht“, sagte Minister Boddenberg der F.A.Z.

Minister: Russland keine Vermögenswerte überlassen

Aus dem Finanzministerium heißt es, dass nicht belegt sei, ob die Flüge auch im Ukrainekrieg zum Einsatz kämen. Unabhängig davon sei der komplette Ausstieg der Fraport rechtlich nicht möglich. Zur vorzeitigen Auflösung der bestehenden Verträge brauchte es laut Boddenberg unter anderem die Genehmigung russischer Regierungsstellen sowie des russischen Präsidenten. „Unabhängig davon sollten wir diesem Kriegsverbrecher nicht auch noch Vermögenswerte überlassen“, sagte Boddenberg. „Wichtig ist mir, dass wir machen, was geht: Fraport macht mit Russland seit Kriegsbeginn keine Geschäfte mehr.“

Boddenberg hatte im Mai vergangenen Jahres vor dem Haushaltsausschuss gesagt, dass ein Ausstieg aus dem Russlandgeschäft für Fraport nur unter bestimmten Bedingungen möglich sei. Dafür müsse, so der Minister damals, ein „rechtlich handhabbares Ereignis“ vorliegen, etwa, dass der Flughafen Sankt Petersburg „unmittelbar in kriegerische Handlungen einbezogen“ sei.

In einer Sondersitzung des Haushaltsausschusses, welche die FDP am Donnerstag beantragt hat, soll Boddenberg erklären, ob und wann das Land Hessen von den Militärflügen Kenntnis erhalten hat. Aus Sicht der FDP-Finanzpolitikerin Marion Schardt-Sauer handelt es sich um „belastbare Belege“, die nun vorlägen. Der finanzpolitische Sprecher der SPD, Marius Weiß, zog gegenüber der F.A.Z. unter Bezug auf die Medienveröffentlichung in Zweifel, dass Boddenberg das Parlament in der Vergangenheit „korrekt und wahrheitsgemäß“ informiert habe. Schardt-Sauer sagte: „Die Landesregierung kann sich jetzt nicht länger dahinter verstecken, dass es keine Beweise für eine militärische Nutzung gebe.“ Außerdem fragte sie: „Wann zieht die Landesregierung endlich die Notbremse und legt eine Exit-Strategie vor?“

Die Stadt Frankfurt ist mit rund 20 Prozent an Fraport beteiligt; ihr Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), der seit Kurzem im Aufsichtsrat sitzt, wollte sich auf Anfrage nicht äußern.