Deutsche Marine : Die Rettung kommt von den Niederländern

Der Strand vor ihnen könnte irgendwo auf der Welt liegen: Litauen, Libyen, Liberia. Schaukelnd bahnt sich das gepanzerte Landungsboot den Weg durch die Gischt. Grau der Himmel, grau die See, leichter Nebel. Noch 200 Meter bis zum Ufer. Ein Anker wird achtern ausgeworfen, ein Stahlseil surrt von der Rolle, während das Boot weiter in Richtung Strand stampft. Die Soldaten umfassen ihre Sturmgewehre, ein letzter Blick zum Nachbarn. Einigen der jungen Seesoldaten ist schlecht. „Amphibisches Wetter“, sagt einer der niederländischen Marinesoldaten, die das Manöver begleiten. Geübt wird nicht an fernen Stränden, sondern bei den Nachbarn vor deren Nordseeinsel Texel. Die dreißig Männer und eine Frau gehören zum deutschen Seebataillon, das in Eckernförde zu Hause ist.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin F.A.Z.

In Sichtweite liegt das Mutterschiff der Landungsboote, die „Johan de Witt“ von der königlich-niederländischen Marine. Sie birgt in ihrem stählernen Leib nicht nur Bagger, Panzer und Lkw, sondern auch ein flutbares Hafenbecken, aus dessen Schoß die fast fünfzig Stundenkilometer schnellen Landungsboote in See stechen. Zwei Großschiffe dieses Typs haben die Niederländer in ihrer Marine, jedes kann bis zu 1500 Soldaten mit ihrer Ausrüstung aufnehmen oder auch 3000 Flüchtlinge oder andere Menschen in Not. Diese Schiffe und ihre dazugehörigen Landungsboote eröffnen den Niederlanden besondere strategische Möglichkeiten. Sie können eine humanitäre Mission etwa auf den ehemaligen Niederländischen Antillen, einer Inselgruppe vor Venezuela, durchführen, Landsleute und Schutzbefohlene evakuieren, aber auch robuste Militäraktionen begleiten. Denn mit den spezialisierten Männern des „Korps Mariniers“ an Bord kann die „Johan de Witt“ eine beachtliche militärische Kraft entfalten – für das Königreich der Niederlande, aber auch im Dienste der Nato.

Erneuerung von Grund auf

Deutschland, man ahnt es schon, verfügt über nichts dergleichen, weder über die Schiffe noch über vergleichbar ausgebildete Marine-Infanteristen. Dem Vernehmen nach gibt es in der ganzen Bundeswehr noch ein einziges Landungsboot der sogenannten „Barbe-Klasse“. Es heißt „Lachs“, fährt so schnell wie ein Ausflugsboot, kann 17 Soldaten transportieren und stammt von 1966. Mehr als drei Dutzend amphibische Einheiten betrieb die Marine früher. Sie wurden nach der Wiedervereinigung verschrottet. Auch moderne Kampfboote, wie etwa das schwedische „Combat Boat 90“, wurden nie beschafft. Solche Boote sind bis zu neunzig Stundenkilometer schnell, bei einem Tiefgang von nur achtzig Zentimetern. Ein zaghafter Versuch, ein paar Luftkissenboote anzuschaffen, scheiterte. Die amphibischen Fähigkeiten der deutschen Streitkräfte gingen verloren, wie so vieles.

Jetzt, wo die Verteidigungspolitik des westlichen Bündnisses den Nordatlantik, die Ost- und die Nordsee wieder als militärischen Operationsraum begreift, muss also vieles von Grund auf neu aufgebaut werden. Die amphibischen Kräfte sind dafür nur ein Beispiel. Sowohl die Rostocker Marine-Führung um Vizeadmiral Andreas Krause als auch das Ministerium in Berlin unterstützen das Vorhaben. In Eckernförde wächst seit einiger Zeit das Seebataillon heran, rund 1200 Soldatinnen und Soldaten gehören schon dazu. Es sind Minentaucher dabei, Boarding-Spezialisten, Scharfschützen, Aufklärer mit Unterwasser- und Flugdrohnen. Sie räumen Kampfmittel an Land und im Wasser, durchsuchen verdächtige Schiffe oder schützen eigene Einheiten auf See vor Angriffen. Sie sichern Küstenabschnitte, Schiffe, Häfen ab, sind für Evakuierungsmissionen ausgebildet.