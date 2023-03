A uf die Oder schauen wir wie Blinde. Das Wasser und das Leben, das sie transportiert und nährt, erscheinen uns selbstverständlich. Seit vergangenem Sommer ist klar: Ein Fluss kann nur leben, wenn wir ihn lassen. Eine Alge konnte die Oder vergiften, weil das ins Wasser eingeleitete Salz sie zum Blühen brachte. Auf 500 Kilometern erstickten Fische, Muscheln und Schnecken. Diese Katastrophe war menschengemacht.

Die Oder teilt ihre Selbstverständlichkeit mit anderen Flüssen und ist doch speziell: als Schneise, die die Welt in Ost und West teilen kann, und als Pfad, der vereinen will und Kompromisse erzwingt. Wir, die F.A.Z.-Volontäre, haben sie für unser Abschlussprojekt besucht, in Stettin, im Oderbruch, in Frankfurt (Oder), in Breslau, in Oppeln, in Ostrava und an der Quelle.

Was treibt die Menschen dort um? Wie kämpfen sie für den Fluss, wie für ihr wirtschaftliches Überleben? Wie kann aus Selbstverständlichkeit Bewusstsein werden, für das Wasser, für das Leben? Darum geht es in unseren Artikeln, die von Norden nach Süden an die Ufer des Flusses führen.