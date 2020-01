Die neuen SPD-Vorsitzenden : In angespannter Gelassenheit

Fast das gesamte politische Berlin liegt noch im Weihnachts- und Neujahrsschlaf, doch Saskia Esken ist schon wach. Das Interesse an der neuen SPD-Vorsitzenden ist groß. Sie wird viel gefragt und gibt oft bereitwillig Antwort. Sie fordert, dass bis zum Jahr 2030 1,5 Millionen neue Wohnungen geschaffen werden. Sie kritisiert, dass nur wenige andere Länder wie Deutschland kein Tempolimit auf Autobahnen hätten – etwa Nordkorea.

Die Bundeswehrsoldaten in Mali mit einem robusteren Mandat auszustatten, wie es die Verteidigungsministerin und CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer es will, lehnt sie ab. Und wie steht sie zur Legalisierung von weichen Drogen wie Cannabis? „Ich bin dafür.“ Esken, für die das Wort „Hinterbänklerin“ in den vergangenen Wochen fast zum Vornamen wurde, will ganz offensichtlich zeigen, dass sie nun zu allen wichtigen und weniger wichtigen Themen etwas sagen kann, so, wie es eben von einer Parteivorsitzenden erwartet wird. Ihr Ko-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans war noch im Urlaub, Kevin Kühnert als Zuschauer beim Skispringen in Innsbruck. Die Bühne gehörte ihr allein.