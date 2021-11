Neue ZdK-Präsidentin : Die Einzige

Aktualisiert am

Es gab zwar einen Gegenkandidaten zu Irme Stetter-Karp, der Vizepräsidentin des deutschen Caritasverbandes. Aber diesmal sollte kein Mann mehr an die Spitze des Zentralkomitees der deutschen Katholiken gelangen.

Der erste Versuch ging gründlich schief: Vor sechs Jahren scheiterte die CDU-Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbarth bei dem Versuch, als zweite Frau nach Rita Waschbüsch in das Amt der Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) gewählt zu werden. Die Rede, mit der sie sich der Vollversammlung präsentierte, war so schwach, dass die Stimmen ihrem Gegenkandidaten Thomas Sternberg nur so zuflogen.

Diesmal hatten die neue Kandidatin und ihre Unterstützer aus den Frauen- und Sozialverbänden vorgebaut: Irme Stetter-Karp präsentierte sich so selbstbewusst und rhetorisch versiert, als sei sie die geborene Nachfolgerin Sternbergs, der wie die meisten Mitglieder des Präsidiums für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung stand. Die langjährige Vizepräsidentin und Genderbeauftragte des Deutschen Caritasverbands konnte ihrer Sache aber auch deswegen sicher sein, weil sie keine Gegenkandidatin hatte.

So viel Pluralismus wie bei der Wahl der Ratspräsidentin der EKD wäre für die katholischen Laien des Guten zu viel. Ulrich Hemel, der Vorsitzende des Bunds Katholischer Unternehmer, war nur ein Zählkandidat. Stetter-Karp, 1956 in Ellwangen geboren und bis zu ihrer Pensionierung im vergangenen Jahr 39 Jahre ununterbrochen in Diensten des Bistums Rottenburg-Stuttgart, siegte mit 149 zu 41 Stimmen.

Für eine Leitungsposition aufgedrängt hat sich die Sozial- und Bildungsexpertin weder in Hinsicht auf deren fragile Stellung innerhalb der Kirche noch auf den Bedeutungsschwund in Gesellschaft und Politik. 2016 wurde Stetter-Karp nur über die Frauenquote in den Hauptausschuss des ZdK gewählt, bei der Wahl der Einzelpersönlichkeiten im Frühjahr erhielt sie im ersten Wahlgang nicht die notwendige Mehrheit. Dem ZdK geht es wie den Räten, Verbänden, Bistumsverwaltungen und selbst der Bischofskonferenz. Führungsreserve ist ein Fremdwort.

Das Erbe, das die Frau mit elf Geschwistern und Mutter zweier Kinder antritt, könnte kaum schwerer sein: Im Januar wird das ZdK auf Betreiben Sternbergs und des neuen Generalsekretärs Marc Frings seinen Sitz von Bonn nach Berlin verlegen. Was was es dort soll und will, ist selbst den Mitgliedern nicht bekannt. Das alte Präsidium hat den Auftrag der Vollversammlung, ein Konzept für Berlin vorzulegen, souverän ignoriert.

Auch um das Reformprojekt „Synodaler Weg“ steht es nicht gut. Partizipation wird geheuchelt, derweil verfassen Berufstheologen Manifeste und lassen sie zur Abstimmung stellen. Stetter-Karp ist fortan dessen Ko-Präsidentin. Die Steigeisen, von denen sie bei ihrer Vorstellung schwärmte, wird sie Tag für Tag brauchen.