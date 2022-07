Mit Merz auf Kurs : Die neue Stärke der CDU

Ortstermin in Marsberg: Am 13. Juli erklomm Friedrich Merz das Maschinenhaus einer Windkraftanlage. Bild: dpa

Seit Jahresanfang arbeitet die CDU in der Opposition. Die frühere Führung der Christdemokraten hätte das nicht für möglich gehalten. Das war Teil des Problems. Der Wahlniederlage folgten ein weiterer Nachfolgestreit, der dritte in kurzer Zeit, und monatelange Selbstbeschäftigung. Erst innerhalb der Partei, dann um die Spitze der Fraktion. Kaum war Friedrich Merz auch dort im Amt, brach mit dem 24. Februar die deutsche Außen- und Energiepolitik in sich zusammen. Angela Merkel hatte sie anderthalb Jahrzehnte unter der Voraussetzung betrieben, dass Russlands Präsident ein Partner sei, kein Kriegsverbrecher.

Die Folgen zeigen sich in der Abhängigkeit von russischem Gas und einer Bundeswehr, die weitgehend von CDU-Verteidigungsministern so heruntergewirtschaftet wurde, dass man heute der Ukraine keine acht Geschütze liefern kann, ohne die eigenen Rumpfstreitkräfte zu entblößen. Wie es so weit kommen konnte, dass Russland allein in der Ukraine mehr als 1300 Panzerhaubitzen einsetzen kann, Deutschland aber kein Dutzend für die Verteidiger übrig hat, illustriert das Versagen deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik in der Ära Merkel.